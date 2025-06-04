Пограничника поймали на попытке подкупа ВЛК за $2000

Полковника ГПСУ и медсестру разоблачили на попытке дать взятку за фальшивую медсправку.

Фото: DPSUkr

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Сотрудники внутренней безопасности Государственной пограничной службы Украины совместно с другими правоохранителями разоблачили полковника-пограничника на попытке подкупа председателя военно-врачебной комиссии (ВВК). Об этом сообщили в ГПСУ.

По данным следствия, офицер с участием подчиненной медсестры пытался передать 2 000 долларов США в качестве неправомерной выгоды, чтобы получить медицинскую справку с желаемым решением - без фактического прохождения комиссии.

Правоохранители задокументировали все действия злоумышленников. Сейчас полковнику и его сообщнице сообщено о подозрении. Продолжается следствие.

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