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Пограничника поймали на попытке подкупа ВЛК за $2000

15:24, 4 июня 2025
Полковника ГПСУ и медсестру разоблачили на попытке дать взятку за фальшивую медсправку.
Пограничника поймали на попытке подкупа ВЛК за $2000
Фото: DPSUkr
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Сотрудники внутренней безопасности Государственной пограничной службы Украины совместно с другими правоохранителями разоблачили полковника-пограничника на попытке подкупа председателя военно-врачебной комиссии (ВВК). Об этом сообщили в ГПСУ.

По данным следствия, офицер с участием подчиненной медсестры пытался передать 2 000 долларов США в качестве неправомерной выгоды, чтобы получить медицинскую справку с желаемым решением - без фактического прохождения комиссии.

Правоохранители задокументировали все действия злоумышленников. Сейчас полковнику и его сообщнице сообщено о подозрении. Продолжается следствие.

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взятка Государственная пограничная служба ВВК

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