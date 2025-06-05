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Арендаторы коммунального имущества, осуществившие неотделимые улучшения, смогут выкупить его только через аукционы – Зеленский подписал закон

12:48, 5 июня 2025
Закон должен остановить коррупционные схемы, обеспечить прозрачную приватизацию арендуемого имущества, а также реальные поступления в местные бюджеты.
Арендаторы коммунального имущества, осуществившие неотделимые улучшения, смогут выкупить его только через аукционы – Зеленский подписал закон
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4360-IX, который меняет правила игры в сфере приватизации государственного и коммунального имущества, находящегося в аренде — законопроект №12230.

Что предусматривает документ:

  • Прямой выкуп — отменен.
  • Конкурентный аукцион — введен.
  • Преимущественное право арендатора сохранено — но только по результатам прозрачных торгов.

Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно писала об этом законе.

Депутаты охарактеризовали его как «закрытие схемы выкупа коммунального имущества через неотделимые улучшения».

«Наконец парламент поставил точку в существовании схемы выкупа коммунального имущества за бесценок через так называемые неотделимые улучшения — проголосован наш законопроект 12230.

Коротко напомню суть схемы: до сих пор законодательство предоставляло арендатору коммунального имущества уникальное право выкупить его, если он осуществил там «неотделимые улучшения» стоимостью более четверти стоимости самого объекта.

При этом оценку стоимости объекта и неотделимых улучшений заказывает сам арендатор, что позволяет манипулировать цифрами, занижать фактическую стоимость имущества и в результате покупать его за копейки без конкуренции. Все это происходило с благословения местной власти, которая либо сознательно не замечает заниженной стоимости имущества, либо выкупает коммунальную собственность себе через дружественные фирмы.

Из-за этого страдают жители общин: их имущество разворовывается, а в местный бюджет вместо рыночной цены выкупленного имущества поступают крохи.

Законопроект 12230 вместо безальтернативного выкупа имущества арендатором через «неотделимые улучшения» устанавливает открытые прозрачные аукционы по продаже такого имущества, где арендатор может либо воспользоваться приоритетным правом выкупа по наивысшей цене, сформированной на открытом аукционе, либо получить компенсацию за проведенные неотделимые улучшения от нового владельца имущества — по реальным, а не поддельным расчетам», — пояснила Анастасия Радина.

Так, внесли изменения в Закон «О приватизации государственного и коммунального имущества», согласно которым арендатор объекта приватизации, осуществивший неотделимые улучшения арендованного имущества (здания, сооружения, нежилого помещения), имеет право на приобретение такого имущества (объекта) на аукционе по приватизации объекта аренды с неотделимыми улучшениями по наивысшей цене, предложенной во время проведения аукциона, при условии выполнения всех требований, определенных этим законом.

Соответственно, законом вводится проведение аукциона по приватизации объекта аренды с неотделимыми улучшениями как способа продажи объекта приватизации, находящегося в аренде, при котором собственником объекта приватизации может стать арендатор арендованного имущества, осуществивший неотделимые улучшения такого имущества, при условии выполнения арендатором требований Закона «О приватизации государственного и коммунального имущества».

Главное юридическое управление парламента обратило внимание на то, что речь идет об улучшениях объектов аренды, находящихся в государственной или коммунальной собственности, и поэтому предлагаемые положения законопроекта о приобретении такого имущества не соответствуют нормам части 2 статьи 777 Гражданского кодекса.

Также законом в 6-месячный срок поручено Кабмину обеспечить разработку и подачу на рассмотрение Верховной Рады законопроекта о внесении изменений в Закон «О приватизации государственного и коммунального имущества» относительно установления особенностей приватизации отдельного индивидуально определенного объекта портовой инфраструктуры (кроме стратегических объектов портовой инфраструктуры), используемого субъектом хозяйствования на основании договора аренды, который осуществил улучшения такого имущества.

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Верховная Рада Украины Владимир Зеленский

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