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Орендарі комунального майна, які здійснили невід’ємні поліпшення, зможуть викупити його лише через аукціони – Зеленський підписав закон

12:48, 5 червня 2025
Закон має зупинити корупційні схеми, забезпечити прозору приватизацію орендованого майна, а також реальні надходження до місцевих бюджетів.
Орендарі комунального майна, які здійснили невід’ємні поліпшення, зможуть викупити його лише через аукціони – Зеленський підписав закон
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон 4360-IX, який змінює правила гри у сфері приватизації державного і комунального майна, що перебуває в оренді — законопроект 12230.

Що передбачає документ:

- Прямий викуп — скасовано.

- Конкурентний аукціон — запроваджено.

- Переважне право орендаря збережено — але тільки за результатами прозорих торгів.

Раніше «Судово-юридична газета» детально писала про цей закон.

Депутати охарактеризували його, як «закриття схеми викупу комунального майна через невідʼємні поліпшення».

«Нарешті парламент поставив крапку в існуванні схеми викупу комунального майна за безцінь через так звані невідʼємні поліпшення — проголосовано наш законопроект 12230.

Коротко нагадаю суть схеми: донині законодавство надавало орендарю комунального майна унікальне право викупити його, якщо він здійснив там «невід’ємні поліпшення» вартістю понад чверть вартості самого об’єкта.

При цьому оцінку вартості об’єкта і невід’ємних поліпшень замовляє сам орендар, що дозволяє маніпулювати з цифрами, занизити фактичну вартість майна і в результаті купити його за копійки без конкуренції. Усе це відбувалось за благословіння місцевої влади, яка або свідомо не бачить заниженої вартості майна, або викуповує комунальну власність собі-коханому через дружні фірми.

Через це страждають мешканці громад: їх майно розбазарюється, натомість у місцевий бюджет замість ринкової ціни викупленого майна надходять крихти.

Законопроект 12230 замість безальтернативного викупу майна орендарем через «невід’ємні поліпшення» встановлює відкриті прозорі аукціони з продажу такого майна, де орендар може або скористатися пріоритетним правом викупу за найвищою ціною, сформованою на відкритому аукціоні, або отримати компенсацію за проведені невід’ємні поліпшення від нового власника майна — за реальними, а не підробними розрахунками», - пояснила Анастасія Радіна.

Так, внесли зміни до Закону «Про приватизацію державного і комунального майна», за якими орендар об'єкта приватизації, який здійснив невід'ємні поліпшення орендованого майна (будівлі, споруди, нежитлового приміщення), має право на придбання такого майна (об'єкта) на аукціоні з приватизації об'єкта оренди з невід'ємними поліпшеннями за найвищою ціною, яка була запропонована під час проведення аукціону, якщо виконується кожна з умов, визначених цим законом.

Відповідно, законом запроваджується проведення аукціону з приватизації об'єкта оренди з невід'ємними поліпшеннями як способу продажу об'єкта приватизації, що перебуває в оренді, за яким власником об'єкта приватизації може стати орендар орендованого майна, який здійснив невід'ємні поліпшення такого майна, за умови виконання орендарем вимог Закону «Про приватизацію державного і комунального майна».

Головне юридичне управління парламенту звернуло увагу на те, що йдеться про поліпшення тих об'єктів оренди, що перебувають у державній або комунальній власності, а відтак пропоновані положення законопроекту щодо придбання такого майна не відповідають нормам ч. 2 статті 777 Цивільного кодексу.

Також законом у 6-місячний строк доручено Кабміну забезпечити розроблення та подання на розгляд Верховної Ради законопроекту про внесення змін до Закону «Про приватизацію державного і комунального майна» щодо встановлення особливостей приватизації окремого індивідуально визначеного об’єкта портової інфраструктури (крім стратегічних об’єктів портової інфраструктури), що використовується суб'єктом господарювання на підставі договору оренди, який здійснив поліпшення такого майна.

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Верховна Рада України Володимир Зеленський

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