Адміністрація колонії повинна буде не пізніше 24 годин дати засудженому можливість повідомити захисника про накладене стягнення

Парламент прийняв закон щодо захисту прав засуджених і забезпечення права близьких родичів особи, зниклої безвісти під час війни, на безоплатну правничу допомогу

Фото: vinrda.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада після вето Президента Володимира Зеленського ще раз прийняла в цілому як закон законопроект 12073 щодо забезпечення права на безоплатну правничу допомогу засуджених та родичів осіб, зниклих без вісти. Вето стосувалося аспектів технічного характеру, тож, суть законопроекту не змінилася.

Так, у Кримінально-виконавчому кодексі буде передбачено, що якщо побачення із захисником, адвокатом, законним представником заплановано здійснити у вихідні, святкові, неробочі дні, ці особи повинні не пізніш як за 24 години до візиту письмово повідомити про це адміністрацію установи виконання покарань чи адміністрацію закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений.

При накладенні стягнення на засудженого адміністрація колонії невідкладно, але не пізніше 24 годин з моменту накладення стягнення, забезпечує засудженому можливість у встановленому порядку в обраний ним спосіб повідомити про це близьких родичів, адвоката або інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правничої допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.

Особа, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі, має право користуватися за власним вибором під час підготовки до засідання дисциплінарної комісії послугами адвоката або іншого фахівця в галузі права, який представлятиме її інтереси під час засідання зазначеної комісії.

Якщо особа, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі, не має доступу до адвоката або іншого фахівця в галузі права, адміністрація установи виконання покарань невідкладно, але не пізніше 24 годин з моменту отримання відповідного звернення такої особи або її близьких родичів, надає особі, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі, можливість звернутися за отриманням безоплатної правничої допомоги до суб'єктів надання такої допомоги.

У такому разі дисциплінарна комісія зупиняє дисциплінарне провадження до моменту отримання копії рішення про надання безоплатної вторинної правничої допомоги.

Зупинення дисциплінарного провадження зупиняє перебіг строку накладення стягнення.

У Законі «Про безоплатну правничу допомогу» буде визначено, що у разі отримання від адміністрації установи виконання покарань звернення засудженого до покарання у виді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, про надання безоплатної вторинної правничої допомоги для здійснення представництва інтересів відповідної особи під час засідання дисциплінарної комісії центр з надання безоплатної правничої допомоги зобов’язаний невідкладно прийняти рішення про надання безоплатної вторинної правничої допомоги.

Крім того, у Законі «Про безоплатну правничу допомогу» встановлюється, що право на безоплатну вторинну правничу допомогу мають близькі родичі та члени сім’ї особи, зниклої безвісти за особливих обставин, – на правничі послуги, передбачені пунктами 2 і 3 ч. 2 статті 13 цього закону, з питань, пов’язаних із захистом їхніх прав чи інтересів та/або прав чи інтересів особи, зниклої безвісти за особливих обставин, визначених Законом «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин».

У разі звернення особи, яка належить до однієї з категорій фізичних осіб, визначених пунктами 1, 2, 9–29 ч. 1 статті 14 Закону про БПП, або її законного представника, патронатного вихователя/представника про надання безоплатної вторинної правничої допомоги центр з надання безоплатної правничої допомоги протягом 10 робочих днів з дня надходження звернення та документів, що підтверджують належність такої особи до відповідної категорії, приймає рішення про надання безоплатної вторинної правничої допомоги і надсилає такій особі або її законному представнику, патронатному вихователю чи представнику копію зазначеного рішення, крім випадку, передбаченого абзацом другим цієї частини.

Відповідно, Закон «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин» доповнено нормою про те, що близькі родичі та члени сім’ї особи, зниклої безвісти за особливих обставин, мають право на безоплатну правничу допомогу.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.