Администрация колонии должна будет не позднее 24 часов дать осужденному возможность сообщить защитнику о наложенном взыскании

Парламент принял закон о защите прав осужденных и обеспечении права близких родственников лица, пропавшего без вести во время войны, на бесплатную правовую помощь.

Фото: vinrda.gov.ua

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Верховная Рада после вето Президента Владимира Зеленского еще раз приняла в целом как закон законопроект 12073 относительно обеспечения права на бесплатную правовую помощь осужденных и родственников лиц, пропавших без вести. Вето касалось аспектов технического характера, поэтому суть законопроекта не изменилась.

Так, в Уголовно-исполнительном кодексе будет предусмотрено, что если свидание с защитником, адвокатом, законным представителем запланировано осуществить в выходные, праздничные, нерабочие дни, эти лица должны не позднее чем за 24 часа до визита письменно уведомить об этом администрацию учреждения исполнения наказаний или администрацию учреждения здравоохранения, в котором на лечении находится осужденный.

При наложении взыскания на осужденного администрация колонии безотлагательно, но не позднее 24 часов с момента наложения взыскания, обеспечивает осужденному возможность в установленном порядке выбранным им способом сообщить об этом близким родственникам, адвокату или другим специалистам в области права, которые по закону имеют право на оказание правовой помощи лично или по поручению юридического лица.

Лицо, отбывающее наказание в виде лишения свободы, имеет право пользоваться по собственному выбору во время подготовки к заседанию дисциплинарной комиссии услугами адвоката или другого специалиста в области права, который будет представлять его интересы во время заседания указанной комиссии.

Если лицо, отбывающее наказание в виде лишения свободы, не имеет доступа к адвокату или другому специалисту в области права, администрация учреждения исполнения наказаний безотлагательно, но не позднее 24 часов с момента получения соответствующего обращения такого лица или его близких родственников, предоставляет лицу, отбывающему наказание в виде лишения свободы, возможность обратиться за получением бесплатной правовой помощи к субъектам оказания такой помощи.

В таком случае дисциплинарная комиссия приостанавливает дисциплинарное производство до момента получения копии решения о предоставлении бесплатной вторичной правовой помощи.

Приостановление дисциплинарного производства приостанавливает течение срока наложения взыскания.

В Законе «О бесплатной правовой помощи» будет определено, что в случае получения от администрации учреждения исполнения наказаний обращения осужденного к наказанию в виде пожизненного лишения свободы, лишения свободы на определенный срок, содержания в дисциплинарном батальоне военнослужащих или ограничения свободы, о предоставлении бесплатной вторичной правовой помощи для осуществления представительства интересов соответствующего лица во время заседания дисциплинарной комиссии центр по предоставлению бесплатной правовой помощи обязан безотлагательно принять решение о предоставлении бесплатной вторичной правовой помощи.

Кроме того, в Законе «О бесплатной правовой помощи» устанавливается, что право на бесплатную вторичную правовую помощь имеют близкие родственники и члены семьи лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, – на правовые услуги, предусмотренные пунктами 2 и 3 ч. 2 статьи 13 этого закона, по вопросам, связанным с защитой их прав или интересов и/или прав или интересов лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, определенных Законом «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах».

В случае обращения лица, принадлежащего к одной из категорий физических лиц, определенных пунктами 1, 2, 9–29 ч. 1 статьи 14 Закона о БПП, или его законного представителя, патронатного воспитателя/представителя о предоставлении бесплатной вторичной правовой помощи центр по предоставлению бесплатной правовой помощи в течение 10 рабочих дней со дня поступления обращения и документов, подтверждающих принадлежность такого лица к соответствующей категории, принимает решение о предоставлении бесплатной вторичной правовой помощи и направляет такому лицу или его законному представителю, патронатному воспитателю или представителю копию указанного решения, кроме случая, предусмотренного абзацем вторым этой части.

Соответственно, Закон «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах» дополнен нормой о том, что близкие родственники и члены семьи лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, имеют право на бесплатную правовую помощь.

Автор: Наталя Мамченко

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