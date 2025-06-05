Высший совет правосудия уволил двух судей в связи с подачей заявлений об отставке

ВСП уволил двух судей в отставку.

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5 июня 2025 года Высший совет правосудия рассмотрел материалы о увольнении судей с должностей по общим основаниям. По результатам заседания Совет принял решение об увольнении двух судей в связи с подачей заявлений об отставке.

С должностей уволены:

Петрюк Татьяна Михайловна — судью Верхнеднепровского районного суда Днепропетровской области;

Коваленко Валентина Петровна — судью Коростенского городского районного суда Житомирской области.

Также в четверг, 5 июня, Высший совет правосудия принял решение продлить до 5 августа срок временного отстранения от осуществления правосудия судьи Западного апелляционного хозяйственного суда в связи с привлечением к уголовной ответственности.

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