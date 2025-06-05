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Строк тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя судді Західного апеляційного госпсуду Ірини Малех продовжено

11:51, 5 червня 2025
Суддю Ірину Малех підозрюють в отриманні хабаря у змові з іншими посадовцями.
Строк тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя судді Західного апеляційного госпсуду Ірини Малех продовжено
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У четвер, 5 червня, Вища рада правосуддя вирішила продовжити до 5 серпня строк тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя судді Західного апеляційного господарського суду у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Там зазначили, що рішення прийнято за результатами розгляду відповідного клопотання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.

«Суддя підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 368 Кримінального Кодексу України, а саме в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі», - повідомили у ВРП.

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для судді Західного апеляційного господарського суду Ірини Малех, яку підозрюють в отриманні хабаря у складі змови з іншими посадовцями.

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суддя ВРП

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