Верховна Рада підтримала зміни до ЦК щодо строків для оголошення померлими громадян, які зникли безвісти у зв’язку з війною

Йдеться про початок відліку строків оголошення судом померлою фізичної особи, яка пропала безвісти у зв’язку з воєнними діями, збройним конфліктом.

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Верховна Рада прийняла за основу законопроект 12451 про внесення змін до ч. 2 статті 46 Цивільного кодексу щодо визначення строків оголошення судом померлою фізичної особи, яка пропала безвісти у зв`язку з воєнними діями, збройним конфліктом.

Законопроект розроблений з метою забезпечення правової визначеності у питаннях застосування спеціального правила, передбаченого ч. 2 статті 46 Цивільного кодексу України, зокрема, стосовно початку відліку визначених у цій нормі строків оголошення судом померлою фізичної особи, яка пропала безвісти у зв’язку з воєнними діями, збройним конфліктом.

Для досягнення мети пропонується речення друге ч. 2 статті 46 Цивільного кодексу викласти у новій редакції, передбачивши, що «з урахуванням конкретних обставин справи суд може оголосити фізичну особу померлою і до спливу цього строку, але не раніше спливу шести місяців від настання обставин, які загрожували їй смертю або дають підставу припускати її загибель».

Отже, у ч. 2 ст. 46 ЦК пропонується визначити наступне.

Фізична особа, яка пропала безвісти у зв’язку з воєнними діями, збройним конфліктом, може бути оголошена судом померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій. З урахуванням конкретних обставин справи суд може оголосити фізичну особу померлою і до спливу цього строку, але не раніше спливу шести місяців від настання обставин, які загрожували їй смертю або дають підставу припускати її загибель.

Так, аналіз судової практики свідчить про наявність великої кількості судових справ щодо оголошення фізичної особи померлою внаслідок загибелі та про існування різного застосування судами першої, апеляційної та касаційної інстанцій спеціального правила, передбаченого частиною другою статті 46 ЦК, зокрема, стосовно початку відліку визначених у цій нормі строків, необхідних для звернення до суду із заявою щодо оголошення особи померлою при наявності конкретних обставин.

Одні суди вважають, що строки слід обраховувати з моменту настання події (яка могла призвести до смерті особи), а не з моменту закінчення дії воєнного стану на території держави, інші ж вважають, що відлік строку для оголошення фізичної особи померлою внаслідок воєнних дій, збройного конфлікту має починатися саме з дня закінчення воєнних дій на території держави.

Порушене питання було предметом розгляду Великої Палати Верховного Суду у справі 755/11021/22, яка визначена як зразкова.

Автор: Наталя Мамченко

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