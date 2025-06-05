У Тихому океані загорілося вантажне судно з електромобілями

На борту судна було близько 3 тисяч автомобілів із Китаю до Мексики, з них близько 800 електромобілів.

Фото: The Washington Post

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Біля узбережжя Аляски спалахнула пожежа на вантажному судні Morning Midas, яке перевозило близько 3 тисяч автомобілів із Китаю до Мексики, зокрема близько 800 електромобілів. Про це повідомляє The Washington Post.

Пожежу зафіксували, коли судно перебувало в Тихому океані неподалік берегів штату Аляска. Дим помітили в одному з відсіків, де зберігалися електрокари. Попри наявність системи пожежогасіння, вогонь не вдалося приборкати — після вичерпання запасів CO₂ він спалахнув знову.

На борту також перебували великі об’єми пального — приблизно 350 тонн газового палива та понад 1500 тонн дуже низькосірчаного мазуту (VLSFO), що створювало додаткову загрозу.

22 члени екіпажу були безпечно евакуйовані — їх доправили рятувальною шлюпкою на інше судно. Американська берегова охорона зазначила, що «стан пожежі наразі невідомий, але дим продовжує йти з борту».

Хоча причина загоряння ще не встановлена, фахівці з пожежної безпеки припускають, що пожежа могла виникнути через велику кількість літій-іонних акумуляторів на борту. Розслідування триває.

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