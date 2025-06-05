В Тихом океане загорелось грузовое судно с электромобилями

На борту судна было около 3 тысяч автомобилей из Китая в Мексику, из них около 800 электромобилей.

Фото: The Washington Post

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У побережья Аляски вспыхнул пожар на грузовом судне Morning Midas, которое перевозило около 3 тысяч автомобилей из Китая в Мексику, в том числе около 800 электромобилей. Об этом сообщает The Washington Post.

Пожар зафиксировали, когда судно находилось в Тихом океане недалеко от берегов штата Аляска. Дым заметили в одном из отсеков, где хранились электрокары. Несмотря на наличие системы пожаротушения, огонь не удалось обуздать - после исчерпания запасов CO₂ он вспыхнул снова.

На борту также находились большие объемы топлива - примерно 350 тонн газового топлива и более 1500 тонн очень низкосернистого мазута (VLSFO), что создавало дополнительную угрозу.

22 члена экипажа были безопасно эвакуированы - их доставили спасательной шлюпкой на другое судно. Американская береговая охрана отметила, что «состояние пожара пока неизвестно, но дым продолжает идти с борта».

Хотя причина возгорания еще не установлена, специалисты по пожарной безопасности предполагают, что пожар мог возникнуть из-за большого количества литий-ионных аккумуляторов на борту. Расследование продолжается.

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