ВСУ поразили установки ОТРК «Искандер», с которых РФ пыталась нанести удар по Киеву — видео

Одна пусковая установка ОТРК «Искандер» детонировала, еще две — с высокой вероятностью получили повреждения.

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В четверг, 5 июня, подразделения ВСУ во взаимодействии с СБУ и другими компонентами сил обороны нанесли ракетный удар по району сосредоточения подразделения ракетных войск РФ. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

«Подразделение 26-й ракетной бригады российских войск из района города Клинцы Брянской области РФ пыталось нанести удар по одному из украинских населенных пунктов. Предположительно — по Киеву», — заявили в Генштабе.

Отмечается, что благодаря эффективной разведке и слаженной работе подразделений Вооруженных Сил и Службы безопасности Украины цели были успешно поражены.

«Одна российская ракетная пусковая установка детонировала, еще две — с высокой вероятностью получили повреждения. Результаты удара уточняются», — добавили в Генштабе.

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