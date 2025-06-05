Практика судов
  1. Видео
  2. / В Украине

ВСУ поразили установки ОТРК «Искандер», с которых РФ пыталась нанести удар по Киеву — видео

11:35, 5 июня 2025
Одна пусковая установка ОТРК «Искандер» детонировала, еще две — с высокой вероятностью получили повреждения.
ВСУ поразили установки ОТРК «Искандер», с которых РФ пыталась нанести удар по Киеву — видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В четверг, 5 июня, подразделения ВСУ во взаимодействии с СБУ и другими компонентами сил обороны нанесли ракетный удар по району сосредоточения подразделения ракетных войск РФ. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

«Подразделение 26-й ракетной бригады российских войск из района города Клинцы Брянской области РФ пыталось нанести удар по одному из украинских населенных пунктов. Предположительно — по Киеву», — заявили в Генштабе.

Отмечается, что благодаря эффективной разведке и слаженной работе подразделений Вооруженных Сил и Службы безопасности Украины цели были успешно поражены.

«Одна российская ракетная пусковая установка детонировала, еще две — с высокой вероятностью получили повреждения. Результаты удара уточняются», — добавили в Генштабе.

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия ВСУ Украина война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Бюджет на 2025 год придется пересмотреть для удовлетворения потребностей обороны – Сергей Марченко

«Есть понимание того, что на ВСУ средств недостаточно по разным причинам», – сказал министр финансов Сергей Марченко.

Администрация колонии должна будет не позднее 24 часов дать осужденному возможность сообщить защитнику о наложенном взыскании

Парламент принял закон о защите прав осужденных и обеспечении права близких родственников лица, пропавшего без вести во время войны, на бесплатную правовую помощь.

Верховная Рада поддержала изменения в ГК относительно сроков объявления умершими граждан, пропавших без вести в связи с войной

Речь идет о начале отсчета сроков объявления судом умершим физического лица, пропавшего без вести в связи с военными действиями, вооруженным конфликтом.

Автор законопроекта о санкциях Линдси Грэм может исключить из проекта пошлины для некоторых стран ЕС, которые до сих пор импортируют российский газ

Сенатор Линдси Грэм предлагает исключение в своем законопроекте о санкциях против России для стран Европы, которые хотя и до сих пор покупают российскую нефть и газ, но при этом поддерживают Украину.

Кабмин сам определит перечень стран, гражданство которых украинцы смогут иметь легально параллельно с гражданством Украины

Законопроект о множественном гражданстве привязывает вопрос легализации наличия нескольких гражданств к решению Кабмина, который будет определять разрешенные для такого множественного гражданства страны.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Кузьмишин
    Віталій Кузьмишин
    голова Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Тетяна Сапальова
    Тетяна Сапальова
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Станіслав Міньковський
    Станіслав Міньковський
    суддя Господарського суду Харківської області