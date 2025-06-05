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ЗСУ уразили установки ОТРК «Іскандер», з яких РФ намагалися вдарити по Києву — відео

11:35, 5 червня 2025
Одна пускова установка ОТРК «Іскандер» здетонувала, а ще дві – з великою ймовірністю зазнали пошкоджень.
ЗСУ уразили установки ОТРК «Іскандер», з яких РФ намагалися вдарити по Києву — відео
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У четвер, 5 червня, підрозділи ЗСУ, у взаємодії зі СБУ та іншими складовими сил оборони, завдали ракетного удару по району зосередження підрозділу ракетних військ РФ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Підрозділ 26 ракетної бригади російських військ, з району міста Клінци Брянської області рф, намагався завдати удару по одному з українських населених пунктів. Ймовірно, по Києву», - заявили у Генштабі.

Зазначається, що завдяки ефективній до розвідці та у результаті злагодженої роботи підрозділів Збройних Сил та Служби безпеки України цілі успішно уражено.

«Одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві – з великою ймовірністю зазнали пошкоджень. Результати ураження уточнюються», - додали у Генштабі.

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росія ЗСУ Україна війна

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