Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Автор законопроекту про санкції Ліндсі Грем може виключити з проекту мита для деяких країн ЄС, які досі імпортують російський газ

11:32, 5 червня 2025
Сенатор Ліндсі Грем пропонує виняток у своєму законопроекті про санкції проти Росії для країн Європи, які хоч і досі купують російську нафту та газ, але при цьому підтримують Україну.
Автор законопроекту про санкції Ліндсі Грем може виключити з проекту мита для деяких країн ЄС, які досі імпортують російський газ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який є співавтором законопроекту про санкції проти РФ, пропонує зробити виняток у своєму законопроекті, щоб не карати деякі країни ЄС, які торгують з РФ, але допомагають обороні України. Це захистить їх від запропонованого ним 500-відсоткового мита.

Такий виняток може допомогти захистити країни Європи, які досі імпортують російський газ, але надають військову підтримку Україні, а також інших партнерів США, які балансують між збереженням зв'язків з Москвою та наданням допомоги Києву.

«Багато країн досі купують російську нафту і газ, але менше. Деякі європейські країни досі мають відносини з Росією, але вони були дуже корисними для України. Тож я хочу зробити для них виняток», – сказав Грем журналістам, як цитує його The Hill.

«Я кажу Китаю: якщо ви не хочете мати 500-відсоткове мито, допомагайте Україні», зазначив він.

Законопроект Грема про санкції проти Росії передбачає введення США 500-відсоткового мита на імпорт з будь-якої країни, яка купує російську нафту, газ, уран та інші продукти. Законопроект має понад 80 співавторів у Сенаті, що потенційно робить його захищеним від вето.

Грем сказав, що він постійно контактує з президентом США Дональдом Трампом щодо законопроекту. Законодавці-республіканці дали зрозуміти, що вони прагнуть просунутися, але чекають на «зелене світло» від Трампа, перш ніж виносити законопроект на розгляд.

Грем зазначив, що виняток стосуватиметься країн, які «значуще» допомогли Україні.

«Деякі з наших союзників, які дійсно допомогли Україні, але постраждали б від цього законопроекту, вони заслужили на виняток. Ті, хто значуще допоміг Україні, отримають виняток. Іншими словами, це стимулюватиме людей допомагати Україні», вважає Грем.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США росія ЄС санкції газ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Затримання на дорозі, проходження ВЛК під загрозою побиття та фіктивний медогляд – суд визнав незаконними дії ТЦК

Мобілізація та направлення до військової частини визнані судом повністю незаконними, хоча позивач вже давно у лавах ЗСУ.

Визнання судом протиправності мобілізації пропонується внести до переліку підстав для звільнення зі служби

Однією з підстав для звільнення з військової служби пропонується визначити набрання законної сили рішенням суду, яким призов визнано протиправним.

Новим керівником секретаріату Вищої ради правосуддя може стати Ольга Булка

Ольга Булка вже очолювала секретаріат Вищої ради юстиції у 2011-2015 роках.

До 2028 року штат апаратів судів може бути повністю заповнений та забезпечений грошима – Вища рада правосуддя

Але потрібно, щоб інші гілки влади нарешті врахували пропозиції Ради правосуддя стосовно належного фінансування апаратів судів.

Рада суддів запропонувала Пленуму ВС звернутися до КСУ щодо визнання неконституційним «заморожування» мінімуму для розрахунку суддівської винагороди

Вже четвертий рік для розрахунку суддівської винагороди застосовується «заморожений» прожитковий мінімум у 2102 грн, в той час, як для розрахунку окладів НАБУ, САП, НАЗК застосовується «звичайний» мінімум в 3028 грн.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Фомін
    Сергій Фомін
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді