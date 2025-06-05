Автор законопроекту про санкції Ліндсі Грем може виключити з проекту мита для деяких країн ЄС, які досі імпортують російський газ

Сенатор Ліндсі Грем пропонує виняток у своєму законопроекті про санкції проти Росії для країн Європи, які хоч і досі купують російську нафту та газ, але при цьому підтримують Україну.

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Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який є співавтором законопроекту про санкції проти РФ, пропонує зробити виняток у своєму законопроекті, щоб не карати деякі країни ЄС, які торгують з РФ, але допомагають обороні України. Це захистить їх від запропонованого ним 500-відсоткового мита.

Такий виняток може допомогти захистити країни Європи, які досі імпортують російський газ, але надають військову підтримку Україні, а також інших партнерів США, які балансують між збереженням зв'язків з Москвою та наданням допомоги Києву.

«Багато країн досі купують російську нафту і газ, але менше. Деякі європейські країни досі мають відносини з Росією, але вони були дуже корисними для України. Тож я хочу зробити для них виняток», – сказав Грем журналістам, як цитує його The Hill.

«Я кажу Китаю: якщо ви не хочете мати 500-відсоткове мито, допомагайте Україні», зазначив він.

Законопроект Грема про санкції проти Росії передбачає введення США 500-відсоткового мита на імпорт з будь-якої країни, яка купує російську нафту, газ, уран та інші продукти. Законопроект має понад 80 співавторів у Сенаті, що потенційно робить його захищеним від вето.

Грем сказав, що він постійно контактує з президентом США Дональдом Трампом щодо законопроекту. Законодавці-республіканці дали зрозуміти, що вони прагнуть просунутися, але чекають на «зелене світло» від Трампа, перш ніж виносити законопроект на розгляд.

Грем зазначив, що виняток стосуватиметься країн, які «значуще» допомогли Україні.

«Деякі з наших союзників, які дійсно допомогли Україні, але постраждали б від цього законопроекту, вони заслужили на виняток. Ті, хто значуще допоміг Україні, отримають виняток. Іншими словами, це стимулюватиме людей допомагати Україні», вважає Грем.

Автор: Наталя Мамченко

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