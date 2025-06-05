Автор законопроекта о санкциях Линдси Грэм может исключить из проекта санкции для некоторых стран ЕС, которые до сих пор импортируют российский газ

Сенатор Линдси Грэм предлагает исключение в своем законопроекте о санкциях против России для стран Европы, которые хотя и до сих пор покупают российскую нефть и газ, но при этом поддерживают Украину.

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Сенатор-республиканец Линдси Грэм, один из соавторов законопроекта о санкциях против РФ, предлагает сделать исключение в своем законопроекте, чтобы не наказывать некоторые страны ЕС, торгующие с РФ, но помогающие обороне Украины. Это защитит их от предложенного им 500-процентного тарифа.

Такое исключение может помочь обезопасить европейские страны, которые до сих пор импортируют российский газ, но оказывают военную поддержку Украине, а также других партнеров США, которые балансируют между сохранением связей с Москвой и оказанием помощи Киеву.

«Многие страны до сих пор покупают российскую нефть и газ, но меньше. Некоторые европейские страны до сих пор имеют отношения с Россией, но они были очень полезны для Украины. Поэтому я хочу сделать для них исключение», — сказал Грэм журналистам, цитирует его The Hill.

«Я говорю Китаю: если вы не хотите иметь 500-процентный тариф, помогайте Украине», — отметил он.

Законопроект Грэма о санкциях против России предусматривает введение США 500-процентного тарифа на импорт из любой страны, которая покупает российскую нефть, газ, уран и другие продукты. Законопроект имеет более 80 соавторов в Сенате, что потенциально делает его защищенным от вето.

Грэм сказал, что он постоянно контактирует с президентом США Дональдом Трампом по поводу законопроекта. Законодатели-республиканцы дали понять, что они стремятся продвинуться, но ждут «зеленого света» от Трампа, прежде чем выносить законопроект на рассмотрение.

Грэм отметил, что исключение будет касаться стран, которые «значимо» помогли Украине.

«Некоторые из наших союзников, которые действительно помогли Украине, но пострадали бы от этого законопроекта, они заслужили исключение. Те, кто значимо помог Украине, получат исключение. Другими словами, это будет стимулировать людей помогать Украине», — считает Грэм.

Автор: Наталя Мамченко

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