Споры по земельным, трудовым и семейным правоотношениям — обзор судебной практики КГС ВС

Обнародован обзор актуальной судебной практики КГС ВС за апрель 2025 года.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд обнародовал ежемесячный обзор актуальной судебной практики Кассационного гражданского суда в составе ВС — за апрель 2025 года.

В обзоре отражены наиболее важные правовые выводы, которые имеют значение для формирования единства судебной практики. Среди этих выводов, сгруппированных по разным категориям дел, содержатся, в частности, следующие:

– в спорах, возникающих по вопросам защиты права собственности, отмечено, что уплата денежных средств по договору аренды государственного имущества и перечисление арендной платы не могут считаться выкупом такого имущества в собственность при отсутствии соблюдения установленной законом процедуры отчуждения государственного имущества и доказательств приобретения права собственности в предусмотренном законом порядке;

– в спорах, возникающих из земельных правоотношений, указано, что для установления принадлежности земельного участка к землям водного фонда недостаточно только факта его расположения возле водного объекта. Необходимо определить вид водного объекта (озеро или пруд) и установить, находится ли земельный участок в пределах прибрежной защитной полосы с учетом ее размера для конкретного типа водного объекта;

– в спорах, возникающих из сделок, в частности договоров, указано, что договор ипотеки не может препятствовать возвращению имущества собственнику, если оно выбыло из его владения против его воли. Возможность доступа физического лица – займодавца к открытым государственным реестрам, а также факт неоднократной смены собственника за короткий период времени свидетельствуют о том, что к спорным правоотношениям концепция «добросовестный ипотекодержатель» неприменима;

– в случае наличия судебного решения о взыскании задолженности по кредитному договору с заемщика, которое находится на исполнении, повторное взыскание той же задолженности с наследника должника является недопустимым. Защита прав кредитора в таком случае осуществляется путем замены должника в исполнительном производстве на его правопреемника;

– в спорах, возникающих из трудовых правоотношений, констатировано, что увольнение работника в связи с отказом от продолжения работы из-за изменения существенных условий труда (п. 6 ч. 1 ст. 36 КЗоТ Украины) является самостоятельным основанием прекращения трудового договора, не относящимся ни к увольнению по инициативе работника, ни к увольнению по инициативе работодателя. Если трудовым договором предусмотрена выплата материальной компенсации в случае прекращения трудовых отношений из-за изменений в организации производства и труда, работник имеет право на такую компенсацию, поскольку проведение таких изменений является исключительным полномочием собственника;

– в спорах, возникающих из семейных правоотношений, указано, что при установлении факта отцовства после смерти лица суд может принимать во внимание результаты молекулярно-генетической экспертизы как основной доказательство, подтверждающее происхождение ребенка от конкретного лица, даже при отсутствии других доказательств совместного проживания или признания отцовства при жизни;

– в спорах, возникающих из наследственных правоотношений, указано, что завещание, удостоверенное в присутствии свидетеля, который является близким родственником (родным дядей) наследника по завещанию, составлено с нарушением требований относительно его формы и удостоверения согласно п. 3 ч. 4 ст. 1253 ГК Украины и является ничтожным;

– по применению норм процессуального права отмечено, что если экспертное учреждение не уполномочено проводить определенные виды экспертиз, суд обязан самостоятельно определить другое экспертное учреждение для проведения необходимой экспертизы, если стороны не отказались от ее проведения и она необходима для правильного разрешения дела. Такой подход соответствует принципу справедливого судебного разбирательства и обеспечивает эффективную защиту прав участников процесса;

– при рассмотрении жалоб на решения, действия или бездействие государственного исполнителя или другого должностного лица ГИС указано, что передача на основании постановления и акта исполнителя взыскателю доли в праве общей долевой собственности на заложенный автомобиль, которая принадлежала должнику и определена определением суда, не приводит к прекращению залога такого автомобиля. Взыскатель, принимая такую долю, приобретает статус сособственника-залогодателя. При этом следует различать автомобиль как неделимую вещь и долю в праве общей долевой собственности на него.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.