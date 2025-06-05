Военнослужащих на Николаевщине разоблачили на вымогательстве взяток с бойцов за возвращение из СЗЧ

На Николаевщине разоблачили схему вымогательства денег у военнослужащих за возвращение к службе.

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Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили военнослужащих воинской части на Николаевщине, которые требовали от бойцов, самовольно покинувших часть, деньги в обмен на возвращение на службу.

В Украине принят закон, предусматривающий возможность добровольного возвращения военнослужащих, самовольно оставивших часть. На его основании была разработана четкая процедура беспрепятственного возвращения, однако, по данным следствия, за «услугу» возвращения к службе без боевых задач запрашивали 3 тысячи долларов США.

2 июня одного из фигурантов задержали во время получения второй части оплаты за «услугу», сообщает ГБР.

Ему сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время ГБР устанавливает полный круг лиц, причастных к махинации.

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