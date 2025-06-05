Військовослужбовців на Миколаївщині викрили на вимаганні хабарів із бійців за повернення із СЗЧ

На Миколаївщині викрили схему вимагання грошей у військових за повернення до служби.

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Працівники Державного бюро розслідувань викрили військовослужбовців військової частини на Миколаївщині, які вимагали від військових, які самовільно залишили частину, гроші в обмін на повернення на службу.

В Україні ухвалили закон про можливість добровільного повернення військових, які самовільно залишили частину. На підставі цього закону було розроблено чітку процедуру безперешкодного повернення військовослужбовців, але, за даними слідства, за «послугу» повернення до служби без бойових завдань просили 3 тисячі доларів США.

2 червня одного з фігурантів затримали під час отримання другої частини оплати за «послугу», пишуть у ДБР.

Йому повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч.3 ст. 368 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Наразі ДБР встановлює повне коло причетних осіб до оборудки.

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