У Флориді 28-річну вчительку звинуватили в надсиланні оголеного фото учню задля романтичних стосунків

Учительку з Флориди арештували за непристойне спілкування з учнем в Snapchat.

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У Флориді 28-річну вчительку середньої школи Олівер Фелл звинуватили у неналежній поведінці з учнем, зокрема у надсиланні йому відвертого фото та спробі встановлення романтичних стосунків. Про це повідомило видання People з посиланням на шерифське управління округу Манаті.

Фелл висунуто звинувачення у непристойній поведінці з неповнолітнім з боку особи з владними повноваженнями та у передачі шкідливого контенту неповнолітньому. За даними слідства, вчителька протягом понад трьох місяців спілкувалася з учнем через соціальні мережі, а на початку січня надіслала йому через Snapchat оголене фото.

Порушення виявили 3 березня, коли учень повідомив шкільного офіцера шерифського управління про спілкування з Фелл. Після цього справу передали до підрозділу з розслідування злочинів проти дітей. Детективи підтвердили заяви учня, а під час обшуку його телефону за ордером знайшли докази, зокрема відверте фото, яке, ймовірно, належало вчительці.

2 червня Фелл було видано ордер на арешт, і того ж дня вона здалася поліції. Наразі вона перебуває у в’язниці округу Манаті із заставою у 2500 доларів.

Директорка середньої школи імені Карлоса Е. Хейла, Ірен Нікітопулос, повідомила батьків, що розслідування тривало кілька тижнів для збору доказів. Після їх підтвердження Фелл перевели на посаду без контакту з учнями. Шкільний округ активно співпрацює з правоохоронцями, а розслідування триває.

Наразі Фелл не має адвоката і не коментувала звинувачення.

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