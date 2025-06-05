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Зеленський підписав закон щодо захисту прав депортованих і примусово переміщених дітей

10:55, 5 червня 2025
На рівні закону визначено поняття «депортація дитини» та «примусове переміщення дитини».
Зеленський підписав закон щодо захисту прав депортованих і примусово переміщених дітей
Фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон 4438-IX щодо захисту прав депортованих і примусово переміщених дітей — законопроект 9495.

Ним уточнюється поняття депортації та примусового переміщення дітей:

Депортація дитини – незаконне переміщення дитини на територію держави-агресора або її союзників без згоди дитини та її законних представників.

Примусове переміщення – переміщення дитини з території України до тимчасово окупованих територій або держави-агресора без її згоди.

Визначено також, що держава вживає всіх необхідних та можливих заходів для розшуку та повернення в Україну дітей, які були незаконно вивезені за кордон, а також для повернення на підконтрольну Україні територію депортованих, примусово переміщених дітей.

Порядок повернення, реінтеграції та адаптації депортованих дітей визначатиме Кабмін.

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