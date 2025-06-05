Зеленский подписал закон о защите прав депортированных и принудительно перемещенных детей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 4438-IX о защите прав депортированных и принудительно перемещенных детей — законопроект 9495.
Им уточняются понятия депортации и принудительного перемещения детей:
Также установлено, что государство принимает все необходимые и возможные меры для розыска и возвращения в Украину детей, которые были незаконно вывезены за границу, а также для возвращения на подконтрольную Украине территорию депортированных и принудительно перемещенных детей.
Порядок возвращения, реинтеграции и адаптации депортированных детей будет определять Кабинет Министров.
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