Зеленский подписал закон о защите прав депортированных и принудительно перемещенных детей

На уровне закона определены понятия «депортация ребенка» и «принудительное перемещение ребенка».

Фото: president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 4438-IX о защите прав депортированных и принудительно перемещенных детей — законопроект 9495.

Им уточняются понятия депортации и принудительного перемещения детей:

Депортация ребенка — незаконное перемещение ребенка на территорию государства-агрессора или его союзников без согласия ребенка и его законных представителей.

Принудительное перемещение — перемещение ребенка с территории Украины на временно оккупированные территории или в государство-агрессор без его согласия.

Также установлено, что государство принимает все необходимые и возможные меры для розыска и возвращения в Украину детей, которые были незаконно вывезены за границу, а также для возвращения на подконтрольную Украине территорию депортированных и принудительно перемещенных детей.

Порядок возвращения, реинтеграции и адаптации депортированных детей будет определять Кабинет Министров.

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