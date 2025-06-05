Инвестфонд восстановления Украины и США может стартовать с проектов по графиту, титану и литию

Украина и США готовят первые инвестпроекты в сфере графита, лития и титана – старт работы Фонда запланирован уже в июле.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина и США готовятся к запуску первых совместных проектов в рамках Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. Об этом сообщила первая вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко после встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом.

«У нас есть конкретика. Сейчас прорабатываются проекты в сфере графита, лития, титана. Именно в таких проектах партнерство с США может быть взаимовыгодным», — отметила Свириденко.

Планируется, что уже в конце июля состоится первое заседание Руководящего совета Фонда. По её словам, это станет важным этапом для запуска операционной деятельности — утверждения состава комитетов, процедур и принципов отбора проектов.

Кроме того, украинская сторона инициировала расширение инвестиционного мандата Фонда — в частности, на поддержку компаний в оборонно-промышленном комплексе. США, по словам министра, продемонстрировали открытость к такому подходу.

Ещё один важный вопрос — механизмы страхования военных рисков. «Американские компании готовы инвестировать, но им нужны гарантии», — подчеркнула Свириденко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.