Інвестфонд відбудови України та США може стартувати з проєктів щодо графіту, титану та літію

Україна та США готують перші інвестпроєкти у сферах графіту, літію та титану – старт роботи Фонду запланований вже в липні.

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Україна та США готуються до запуску перших спільних проєктів у межах Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко після зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

«Маємо конкретику. Зараз опрацьовуємо проєкти у сфері графіту, літію, титану. Саме в таких проєктах партнерство з США може бути взаємовигідним», — зазначила Свириденко.

Планується, що вже наприкінці липня відбудеться перше засідання Керівної ради Фонду. За її словами, це стане важливим етапом для запуску операційної діяльності — затвердження складу комітетів, процедур і принципів відбору проєктів.

Крім того, українська сторона ініціювала розширення інвестиційного мандату Фонду — зокрема, на підтримку компаній в оборонно-промисловому комплексі. США, за словами міністерки, продемонстрували відкритість до такого підходу.

Ще одне важливе питання — механізми страхування військових ризиків. «Американські компанії готові інвестувати, але потрібні гарантії», — підкреслила Свириденко.

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