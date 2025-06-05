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Андрій Єрмак та Юлія Свириденко просять жорсткіших санкцій і більше ППО у США – фото

10:42, 5 червня 2025
Делегація провела серію важливих зустрічей, спрямованих на посилення міжнародної підтримки України.
Андрій Єрмак та Юлія Свириденко просять жорсткіших санкцій і більше ППО у США – фото
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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час візиту до Вашингтона у складі делегації на чолі з першою віцепрем’єр-міністеркою Юлією Свириденко провів серію важливих зустрічей, спрямованих на посилення міжнародної підтримки України.

Зокрема, під час перемовин із заступником держсекретаря США Крістофером Ландау сторони обговорили ситуацію на фронті, необхідність зміцнення протиповітряної оборони та зустрічі в Стамбулі, подальший перебіг перемовин, обмін полоненими та важливість повернення всіх заручників і дітей, яких викрала Росія. Єрмак наголосив: «Росія робить усе, аби не припиняти вогонь. І цьому варто покласти край завдяки силі, бо Україна зробила все, щоб війна припинилася».

Українська сторона також зустрілася з впливовими американськими законодавцями – співголовами Українського кокусу та головою Комітету із закордонних справ Палати представників. Обговорили те, що Україна та Сполучені Штати Америки поділяють спільні цінності, тому для України важливе збереження підтримки в американському суспільстві.

Окрім того, напередодні очільник Офісу Глави держави провів зустрічі зі спеціальним представником Президента США з питань України Кітом Келлогом та спеціальним представником Президента Сполучених Штатів із питань Близького Сходу Стівеном Віткоффом, аби обговорити ситуацію на полі бою, трек перемовин української та російської делегацій у Стамбулі й важливість посилення санкцій проти РФ.

За словами очільника ОП, представники РФ тягнуть час і маніпулюють переговорами, щоб не припиняти вогонь. Саме тому важлива підтримка США в тиску на Росію.

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США Україна війна офіс президента

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