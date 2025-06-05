На Київщині на вулиці стався вибух гранати – постраждали троє людей

Поліція встановлює обставини вибуху.

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У Київській області, на Білоцерківщині, у місті Сквира стався вибух, внаслідок якого постраждали троє людей. Про це повідомила пресслужба поліції Київщини.

Інцидент стався на одній із вулиць міста. На місце події оперативно прибули патрульні та слідчо-оперативна група. За попередніми даними, вибух міг статися через гранату.

Постраждалих з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. На місці затримали фігуранта, який може бути причетний до події.

Правоохоронці продовжують розслідування, встановлюють усі обставини вибуху та незабаром нададуть правову кваліфікацію інциденту.

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