На Киевщине на улице произошел взрыв гранаты – пострадали три человека

Полиция устанавливает обстоятельства взрыва.

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В Киевской области, на Белоцерковщине, в городе Сквира произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Инцидент произошел на одной из улиц города. На место происшествия оперативно прибыли патрульные и следственно-оперативная группа. По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за гранаты.

Пострадавших с телесными повреждениями госпитализировали в больницу. На месте задержали фигуранта, который может быть причастен к происшествию.

Правоохранители продолжают расследование, устанавливают все обстоятельства взрыва и вскоре предоставят правовую квалификацию инцидента.

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