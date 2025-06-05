В Днепропетровской области раскрыта афера по незаконному удалению из баз данных информации об уклонистах

Из-за действий злоумышленницы некоторые уклонисты избежали призыва, а часть даже выехала за границу.

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Правоохранители сообщили о подозрении бывшей инспекторше одного из правоохранительных органов Днепропетровской области. Она незаконно удаляла данные из информационной системы, где хранилась информация о лицах, уклонявшихся от мобилизации. Об этом информирует официальный сайт ГБР.

Правоохранители установили, что она, пользуясь служебным доступом, необоснованно удаляла сведения о военнообязанных, которые находились в розыске и подлежали административному задержанию. Из-за ее действий некоторые уклонисты избежали призыва, а часть даже выехала за границу.

«По оперативным данным, такая услуга стоила от 1 до 2 тысяч долларов США.

В настоящее время установлено более полутысячи незаконно удаленных учетных карточек жителей Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

Бывшей сотруднице правоохранительного органа сообщено о подозрении. Ей грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Также устанавливаются возможные соучастники и лица, воспользовавшиеся незаконным удалением данных.

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