Государство компенсирует обучение детям защитников и защитниц – как в Дії оформить помощь

Государство начало выплаты компенсаций за контрактное обучение в 2024/2025 учебном году для детей военнослужащих. Как сообщает пресс-служба «Дії», первая тысяча сертификатов уже направлена выпускникам этого года бакалавриата и магистратуры.
Сертификаты появятся в приложении «Дія», а оповещения - будут поступать в виде push-уведомлений. Студенты, которые их получат, должны:
Компенсация автоматически будет поступать в образовательное учреждение, которое вернет средства студенту.
Кто имеет право на помощь:
Дети до 23 лет, если один из родителей:
Для участия нужно:
Если сообщение еще не поступило - стоит подождать: при корректных данных в реестрах оно появится в ближайшее время.
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