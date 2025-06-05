Государство компенсирует обучение детям защитников и защитниц – как в Дії оформить помощь

Первая 1000 сертификатов уже направляется к выпускникам бакалавриата и магистратуры этого года.

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Государство начало выплаты компенсаций за контрактное обучение в 2024/2025 учебном году для детей военнослужащих. Как сообщает пресс-служба «Дії», первая тысяча сертификатов уже направлена выпускникам этого года бакалавриата и магистратуры.

Сертификаты появятся в приложении «Дія», а оповещения - будут поступать в виде push-уведомлений. Студенты, которые их получат, должны:

Открыть сертификат в «Дії»

Проверить данные

Подтвердить согласие Дія.Подписью в течение 20 дней

Дождаться сообщения о результате

Компенсация автоматически будет поступать в образовательное учреждение, которое вернет средства студенту.

Кто имеет право на помощь:

Дети до 23 лет, если один из родителей:

погиб, защищая Украину;

имеет инвалидность вследствие войны;

является участником боевых действий;

пропал без вести при особых обстоятельствах;

находится в плену из-за войны;

пострадал во время Революции достоинства.

Для участия нужно:

ID-карта или биометрический паспорт в «Дії»

Налоговый номер

Информация в ЕГЭБО о поступающем и подтвержденный статус ребенка ветерана

Контрактная форма обучения в 2024/2025 году

Если сообщение еще не поступило - стоит подождать: при корректных данных в реестрах оно появится в ближайшее время.

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