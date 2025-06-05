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Государство компенсирует обучение детям защитников и защитниц – как в Дії оформить помощь

13:42, 5 июня 2025
Первая 1000 сертификатов уже направляется к выпускникам бакалавриата и магистратуры этого года.
Государство компенсирует обучение детям защитников и защитниц – как в Дії оформить помощь
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Государство начало выплаты компенсаций за контрактное обучение в 2024/2025 учебном году для детей военнослужащих. Как сообщает пресс-служба «Дії», первая тысяча сертификатов уже направлена выпускникам этого года бакалавриата и магистратуры.

Сертификаты появятся в приложении «Дія», а оповещения - будут поступать в виде push-уведомлений. Студенты, которые их получат, должны:

  • Открыть сертификат в «Дії»
  • Проверить данные
  • Подтвердить согласие Дія.Подписью в течение 20 дней
  • Дождаться сообщения о результате

Компенсация автоматически будет поступать в образовательное учреждение, которое вернет средства студенту.

Кто имеет право на помощь:

Дети до 23 лет, если один из родителей:

  • погиб, защищая Украину;
  • имеет инвалидность вследствие войны;
  • является участником боевых действий;
  • пропал без вести при особых обстоятельствах;
  • находится в плену из-за войны;
  • пострадал во время Революции достоинства.

Для участия нужно:

  • ID-карта или биометрический паспорт в «Дії»
  • Налоговый номер
  • Информация в ЕГЭБО о поступающем и подтвержденный статус ребенка ветерана
  • Контрактная форма обучения в 2024/2025 году

Если сообщение еще не поступило - стоит подождать: при корректных данных в реестрах оно появится в ближайшее время.

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Дия обучение студенты денежная помощь

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