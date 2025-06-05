В Украине планируют развивать институт образовательного капелланства – Совет церквей обсудил вопрос с МОН

Министр образования и науки Оксен Лисовой и представители Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций провели рабочую встречу 4 июня. К диалогу также присоединился Общественный совет по вопросам сотрудничества с Церквями и религиозными организациями при МОН.
Об этом сообщили во Всеукраинском Совете Церквей и религиозных организаций.
Участники обсудили ряд актуальных вопросов в сфере государственно-конфессионального взаимодействия. В частности:
Также речь шла о других важных аспектах сотрудничества государства и религиозного сообщества в образовательной сфере.
По результатам конструктивного диалога стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве с целью укрепления общественных институтов и усиления духовно-нравственного измерения украинского образования.
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