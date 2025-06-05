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В Украине планируют развивать институт образовательного капелланства – Совет церквей обсудил вопрос с МОН

16:06, 5 июня 2025
Министерство образования и Всеукраинский Совет Церквей провели встречу относительно изменений в образовательной политике: обсудили капелланство и военную подготовку.
В Украине планируют развивать институт образовательного капелланства – Совет церквей обсудил вопрос с МОН
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Министр образования и науки Оксен Лисовой и представители Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций провели рабочую встречу 4 июня. К диалогу также присоединился Общественный совет по вопросам сотрудничества с Церквями и религиозными организациями при МОН.

Об этом сообщили во Всеукраинском Совете Церквей и религиозных организаций.

Участники обсудили ряд актуальных вопросов в сфере государственно-конфессионального взаимодействия. В частности:

  • введение базовой военной подготовки в учреждениях высшего образования;
  • изменения в законопроект о модернизации сети образовательных учреждений;
  • возможность получения образования третьего образовательного-научного уровня в учреждениях высшего духовного образования по дневной форме обучения при отсутствии государственного заказа;
  • перспективы внедрения института образовательного капелланства.

Также речь шла о других важных аспектах сотрудничества государства и религиозного сообщества в образовательной сфере.

По результатам конструктивного диалога стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве с целью укрепления общественных институтов и усиления духовно-нравственного измерения украинского образования.

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