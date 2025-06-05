В Україні планують розвивати інститут освітнього капеланства – Рада церков обговорила питання з МОН

Міністерство освіти та Всеукраїнська Рада Церков провели зустріч щодо змін в освітній політиці: обговорили капеланство та військову підготовку.

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Міністр освіти і науки Оксен Лісовий та представниками Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій провели робочу зустріч 4 червня. До діалогу також долучилася Громадська рада з питань співпраці з Церквами та релігійними організаціями при МОН.

Про це повідомили у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій.

Учасники обговорили низку актуальних питань у сфері державно-конфесійної взаємодії. Зокрема:

- запровадження базової військової підготовки у закладах вищої освіти;

- зміни до законопроєкту щодо модернізації мережі закладів освіти;

- можливість здобуття освіти третього освітньо-наукового рівня в закладах вищої духовної освіти на денній формі навчання за відсутності державного замовлення;

- перспективи впровадження інституту освітнього капеланства.

Також ішлося про інші важливі аспекти співпраці держави та релігійної спільноти в освітній галузі.

За результатами конструктивного діалогу сторони домовилися про подальшу співпрацю задля зміцнення суспільних інституцій і посилення духовно-морального виміру української освіти.

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