«Росія на наших городах» – щодня евакуюють жителів Сумської області

На Сумщині триває евакуація мирних жителів через наступ РФ і масовані обстріли: є поранені діти та дорослі.

Фото: to4ka

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У Сумській області розгорнута масштабна евакуація цивільного населення через інтенсивні обстріли та наступальні дії російських військ поблизу кордону. Про це повідомляють місцева влада та правоохоронці, які беруть участь в евакуації.

За словами одного з правоохоронців, щодня з небезпечних територій вдається вивозити до 20 осіб. Основними причинами втечі мешканців стали удари авіабомбами (КАБами), артобстріли та атаки FPV-дронів.

«Все розвалено та розбито у селищі Хотень. КАБи прилетіли. Що встигли, схопили. Забрали собак, котів і втекли. Одиниці там залишилися. Жити неможливо. Світла, води та газу немає. Ми – 10 км від кордону. Вони вже там стоять, росія у нас на городах», — розповідають місцеві жителі.

За даними Сумської обласної військової адміністрації, лише за останню добу — з ранку 4 до ранку 5 червня — російські війська здійснили близько 100 обстрілів по 35 населених пунктах у 17 громадах області.

Внаслідок атак:

У Сумській громаді поранення отримав чоловік 1982 року народження внаслідок удару дрона.

У Річківській громаді від КАБів постраждала дитина 2011 року народження.

Найбільше ударів зафіксовано по територіях Сумського та Шосткинського районів. Окупанти активно застосовували керовані авіабомби, безпілотники та ВОГи, які скидали з дронів.

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