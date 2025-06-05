«Россия на наших огородах» – ежедневно эвакуируют жителей Сумской области

На Сумщине продолжается эвакуация мирных жителей из-за наступления РФ и массированных обстрелов: есть раненые дети и взрослые.

Фото: to4ka

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В Сумской области развернута масштабная эвакуация гражданского населения из-за интенсивных обстрелов и наступательных действий российских войск вблизи границы. Об этом сообщают местные власти и правоохранители, которые участвуют в эвакуации.

По словам одного из правоохранителей, ежедневно из опасных территорий удается вывозить до 20 человек. Основными причинами бегства жителей стали удары авиабомбами (КАБами), артобстрелы и атаки FPV-дронов.

«Все развалено и разбито в поселке Хотень. КАБы прилетели. Что успели, схватили. Забрали собак, котов и убежали. Единицы там остались. Жить невозможно. Света, воды и газа нет. Мы - 10 км от границы. Они уже там стоят, россия у нас на огородах», - рассказывают местные жители.

По данным Сумской областной военной администрации, только за последние сутки - с утра 4 до утра 5 июня - российские войска совершили около 100 обстрелов по 35 населенным пунктам в 17 громадах области.

В результате атак:

В Сумской громаде ранения получил мужчина 1982 года рождения в результате удара дрона.

В Речковской громаде от КАБов пострадал ребенок 2011 года рождения.

Больше всего ударов зафиксировано по территориям Сумского и Шосткинского районов. Оккупанты активно применяли управляемые авиабомбы, беспилотники и ВОГи, которые сбрасывали с дронов.

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