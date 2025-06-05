В Мин’юсте напомнили, как установить порядок пользования общим имуществом с помощью договора

Каждый из сособственников имеет право на предоставление ему во владение и пользование той части общего имущества в натуре, которая соответствует его доле в праве общей долевой собственности.

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Министерство юстиции Украины напомнило, как установить порядок пользования общим имуществом с помощью договора.

Проблематика осуществления права общей собственности остается актуальной, что подтверждается не только в рамках раздела общего имущества (в частности, в случае расторжения брака, наследования или приобретения права собственности по договору дарения и т. д.), но и при совместном владении и пользовании соответствующим имуществом.

Рассматривая эффективные способы защиты прав и интересов собственников имущества, которое принадлежит им на праве общей долевой или на праве общей совместной собственности, следует обратить внимание на договор о порядке владения и пользования общим имуществом, возможность заключения которого предусмотрена положениями гражданского и семейного законодательства.

Так, согласно статье 355 Гражданского кодекса Украины (далее – ГК) имущество, находящееся в собственности двух или более лиц (сособственников), принадлежит им на праве общей собственности (общее имущество). Имущество может принадлежать лицам на праве общей долевой или на праве общей совместной собственности.

Статьей 358 ГК установлено, что право общей долевой собственности осуществляется сособственниками по их согласию. Сособственники могут договориться о порядке владения и пользования имуществом, находящимся в их общей долевой собственности.

Каждый из сособственников имеет право на предоставление ему во владение и пользование той части общего имущества в натуре, которая соответствует его доле в праве общей долевой собственности. В случае невозможности этого он имеет право требовать от других сособственников, которые владеют и пользуются общим имуществом, соответствующей материальной компенсации.

В соответствии со статьей 369 ГК сособственники имущества, находящегося в общей совместной собственности, владеют и пользуются им совместно, если иное не установлено соглашением между ними.

Кроме того, статьей 66 Семейного кодекса Украины (далее – СК) предусмотрено, что супруги имеют право договориться между собой о порядке пользования имуществом, принадлежащим им на праве общей совместной собственности.

В соответствии с пунктом 6 главы 1 раздела II Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 22.02.2012 № 296/5 (далее – Порядок), договор об определении порядка владения и пользования общим имуществом может касаться как всего общего имущества, так и его части.

Порядком определено, что такой договор может быть как самостоятельным, так и выступать частью договора об отчуждении доли.

Порядок владения и пользования имуществом может быть указан в договоре об отчуждении при наличии соглашения между участниками общей долевой собственности о порядке владения и пользования общим имуществом либо по их письменному согласию, либо при наличии судебного решения о порядке владения и пользования общим имуществом (его конкретными частями).

Форма договора

Согласно части первой статьи 639 ГК договор может быть заключен в любой форме, если требования относительно формы договора не установлены законом.

Таким образом, поскольку действующее законодательство не определяет отдельных требований к форме договора о порядке владения и пользования общим имуществом, при его заключении должны учитываться общие положения гражданского законодательства относительно формы сделок (договоров), с учетом требований статей 205–210, 639 ГК.

Что касается владения и пользования земельным участком, то законодательством установлена обязательность письменной формы и нотариального удостоверения договора (статья 88 Земельного кодекса Украины).

Если договор заключается не между всеми сособственниками, обязательным условием его нотариального удостоверения является предоставление письменного согласия сособственников, не участвующих в договоре (Порядок).

Согласно статье 358 ГК, если договор между сособственниками о порядке владения и пользования общим имуществом в соответствии с их долями в праве общей долевой собственности удостоверен нотариально, он является обязательным и для лица, которое впоследствии приобретет долю в праве общей долевой собственности на это имущество. Аналогично, статья 66 СК предусматривает, что нотариально удостоверенный договор между супругами о порядке пользования жилым домом, квартирой, другой недвижимостью или земельным участком является обязательным для их правопреемников.

Договор о порядке владения и пользования общим имуществом может, в частности, содержать такие условия и информацию:

предмет договора;

описание имущества;

информацию о сособственниках;

права и обязанности сособственников;

порядок пользования обусловленным имуществом (в том числе с конкретизацией, какими помещениями пользуется конкретный сособственник, а какие остаются в их общем пользовании);

распределение расходов на содержание общего имущества;

ответственность сторон;

срок действия договора;

другие условия, определенные по усмотрению сторон.

В соответствии с Порядком при удостоверении самостоятельных (без удостоверения договора об отчуждении) договоров о порядке владения и пользования имуществом, право на которое подлежит государственной регистрации, требуется документ, удостоверяющий право собственности, кроме случаев, предусмотренных пунктом 3 главы 7 раздела I этого Порядка. Документ, удостоверяющий право собственности, после его осмотра возвращается собственнику, а в тексте сделки указываются наименование этого документа, номер и дата его выдачи и наименование юридического лица, которое его выдало. В случае, если удостоверение самостоятельных договоров осуществляется на основании сведений Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, в тексте сделки указываются ссылки на этот реестр, номер и дата получения информации из него.

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