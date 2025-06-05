Трамп подписал указ об ограничении на въезд иностранных студентов в Гарвард

Трамп на полгода приостановил визы иностранных студентов в Гарвард.

Фото: Atlas

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Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию, которая на полгода запрещает въезд в страну иностранным студентам и участникам программ обмена, которые планируют учиться в Гарвардском университете. Об этом сообщили в Белом доме, отметив, что решение продиктовано соображениями национальной безопасности.

Согласно документу, въезд новых студентов Гарварда по визам категорий F, M и J приостанавливается, а действующие визы некоторых нынешних студентов могут быть аннулированы после проверки Государственным департаментом. Трамп заявил, что деятельность Гарварда делает его «непригодным местом» для обучения иностранцев, поскольку это представляет угрозу интересам США.

«Я пришел к выводу, что въезд указанной категории иностранцев противоречит интересам США, поскольку, по моему мнению, поведение Гарварда делает его непригодным местом для обучения и исследований иностранцев», - сказал Трамп.

Причины ограничений

Белый дом назвал несколько причин для такого решения:

- По данным ФБР, иностранные государства используют американские вузы для шпионажа, кражи данных и распространения дезинформации.

- Гарвард не обеспечивает надлежащей отчетности по нарушениям среди иностранных студентов, в частности трех человек с подозрительной активностью.

- Университет обвиняют в недостаточной реакции на антисемитские инциденты, связанные с иностранными студентами.

- Гарвард получил более $150 миллионов от Китая, сотрудничая с лицами, связанными с китайскими вооруженными силами, в проектах, которые могут усилить военный потенциал КНР.

- Политика Гарварда по многообразию, справедливости и инклюзии (DEI) противоречит решению Верховного суда США 2023 года об отмене расовых квот, отдавая предпочтение определенным группам за счет американских студентов.

В Белом доме пришли к выводу, что Гарвард больше не является надежным администратором программ международного студенческого обмена.

Позиция Трампа

«Мы хотим иметь замечательных иностранных студентов. Но не хотим проблемных. Мы хотим тех, кто способен полюбить нашу страну», - заявил Трамп. Он также раскритиковал Гарвард за задержку с предоставлением списков иностранных студентов: «Мы до сих пор ждем от Гарварда списки иностранных студентов, чтобы выяснить, сколько из них - радикальные бунтари, которых нельзя впускать обратно в страну. Гарвард затягивает подачу документов - и, видимо, не просто так».

Исключения и уточнения

Ограничения не касаются других американских университетов и не распространяются на иностранцев, чей въезд признан отвечающим национальным интересам США. Государственный департамент также проверит действующие визы студентов Гарварда, которые подпадают под критерии прокламации, чтобы определить, подлежат ли они аннулированию. Исключения могут касаться студентов, чьи академические программы или исследования имеют стратегическое значение для США, в частности в области науки, технологий или других сфер, определенных правительством. Кроме того, ограничения не повлияют на иностранных студентов, которые уже находятся в США на законных основаниях и не подпадают под подозрения, указанные в прокламации. Белый дом подчеркнул, что эти меры направлены исключительно на обеспечение безопасности, а не на ограничение академической мобильности в целом.

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