Трамп підписав указ про обмеження на в’їзд іноземних студентів до Гарварду

Трамп на пів року призупинив візи іноземних студентів до Гарварду.

Фото: Atlas

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Президент США Дональд Трамп підписав прокламацію, яка на пів року забороняє в’їзд до країни іноземним студентам та учасникам програм обміну, які планують навчатися в Гарвардському університеті. Про це повідомили в Білому домі, зазначивши, що рішення продиктовано міркуваннями національної безпеки.

Згідно з документом, в’їзд нових студентів Гарварду за візами категорій F, M і J призупиняється, а чинні візи деяких нинішніх студентів можуть бути анульовані після перевірки Державним департаментом. Трамп заявив, що діяльність Гарварду робить його «непридатним місцем» для навчання іноземців, оскільки це становить загрозу інтересам США.

«Я дійшов висновку, що в’їзд зазначеної категорії іноземців суперечить інтересам США, оскільки, на мою думку, поведінка Гарварду робить його непридатним місцем для навчання й досліджень іноземців», — сказав Трамп.

Причини обмежень

Білий дім назвав кілька причин для такого рішення:

За даними ФБР, іноземні держави використовують американські виші для шпигунства, крадіжки даних і поширення дезінформації.

Гарвард не забезпечує належної звітності щодо порушень серед іноземних студентів, зокрема трьох осіб із підозрілою активністю.

Університет звинувачують у недостатній реакції на антисемітські інциденти, пов’язані з іноземними студентами.

Гарвард отримав понад $150 мільйонів від Китаю, співпрацюючи з особами, пов’язаними з китайськими збройними силами, у проєктах, які можуть посилити військовий потенціал КНР.

Політика Гарварду щодо різноманіття, справедливості та інклюзії (DEI) суперечить рішенню Верховного суду США 2023 року про скасування расових квот, надаючи перевагу певним групам за рахунок американських студентів.

У Білому домі дійшли висновку, що Гарвард більше не є надійним адміністратором програм міжнародного студентського обміну.

Позиція Трампа

«Ми хочемо мати чудових іноземних студентів. Але не хочемо проблемних. Ми хочемо тих, хто здатен полюбити нашу країну», — заявив Трамп. Він також розкритикував Гарвард за затримку з наданням списків іноземних студентів: «Ми досі чекаємо від Гарварду списки іноземних студентів, щоб з’ясувати, скільки з них — радикальні бунтарі, яких не можна впускати назад до країни. Гарвард затягує подачу документів — і, мабуть, не просто так».

Винятки та уточнення

Обмеження не стосуються інших американських університетів і не поширюються на іноземців, чий в’їзд визнано таким, що відповідає національним інтересам США. Державний департамент також перевірить чинні візи студентів Гарварду, які підпадають під критерії прокламації, щоб визначити, чи підлягають вони анулюванню. Винятки можуть стосуватися студентів, чиї академічні програми чи дослідження мають стратегічне значення для США, зокрема в галузях науки, технологій або інших сфер, визначених урядом. Крім того, обмеження не вплинуть на іноземних студентів, які вже перебувають у США на законних підставах і не підпадають під підозри, зазначені в прокламації. Білий дім наголосив, що ці заходи спрямовані виключно на забезпечення безпеки, а не на обмеження академічної мобільності загалом.

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