В 2025 році оборонна допомога Україні за «данською моделлю» сягне 1,3 млрд євро — Умєров

Заморожені активи РФ підуть на українську зброю.

Фото: mod.gov.ua

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Обсяг оборонної підтримки України в межах так званої «данської моделі» зросте до 1,3 мільярда євро вже у 2025 році, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. Частина цієї суми надійде від прибутків із заморожених російських активів.

За його словами, перший транш у розмірі 428 мільйонів євро виділяють Данія, Швеція, Канада, Норвегія та Ісландія. Ці кошти підуть на закупівлю зброї українського виробництва — зокрема артилерії, ударних дронів, ракет і протитанкових засобів.

«Це інвестиція в нашу перемогу — у зброю, яка виробляється в Україні, у безпеку всієї Європи», — наголосив Умєров.

Міністр відзначив, що так звану «данську модель» розроблено для прямої підтримки вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Це не лише фінансова допомога, а й визнання спроможностей української армії та виробників.

Рішення стало результатом домовленостей із міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном, якого Умєров назвав другом і союзником України.

Крім того, Україна готує нові стратегічні ініціативи: зокрема — щодо інвестування українських оборонних компаній у країнах «Рамштайну» та розміщення виробництв європейських оборонних концернів на території України.

«Вдячний Данії за лідерство. І особливо міністру Поульсену — за непохитну підтримку України», — підсумував очільник Міноборони.

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