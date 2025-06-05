Без сліду і токсинів – у Японії створили пластик, який розчиняється в морській воді

Японські науковці створили пластик, що самознищується у воді.

Фото: Reuters

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Дослідники з Японії представили інноваційний тип пластику, який розкладається в морській воді менш ніж за кілька годин, не залишаючи по собі шкідливих слідів. Розробку презентували науковці з Центру передової науки про матерію RIKEN та Токійського університету, повідомляє Reuters.

У лабораторії в місті Вако, поблизу Токіо, вчені продемонстрували, як шматок нового матеріалу повністю зникає в контейнері з солоною водою після приблизно однієї години перемішування.

Керівник дослідження Такудзо Аіда наголосив, що цей матеріал має міцність, подібну до традиційного пластику на нафтовій основі, проте повністю розпадається на нетоксичні початкові елементи, які переробляються природними бактеріями, не утворюючи мікропластику.

Матеріал не залишає мікропластикових частинок, не є токсичним, не горить і не виділяє CO₂, підкреслив Аіда.

Хоча конкретних планів щодо масового виробництва поки не оголошено, розробкою вже зацікавились представники пакувальної індустрії.

Вчені також відзначають, що у ґрунті такий пластик розкладається повільніше — приблизно за 200 годин, однак це все одно значно швидше, ніж у випадку зі звичайними полімерними матеріалами.

Ця розробка може стати проривом у боротьбі з пластиковим забрудненням океанів і ґрунтів, зокрема в контексті пошуку екологічно безпечних альтернатив одноразовій упаковці.

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