Практика судів
  1. У світі

Без сліду і токсинів – у Японії створили пластик, який розчиняється в морській воді

18:30, 5 червня 2025
Японські науковці створили пластик, що самознищується у воді.
Без сліду і токсинів – у Японії створили пластик, який розчиняється в морській воді
Фото: Reuters
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дослідники з Японії представили інноваційний тип пластику, який розкладається в морській воді менш ніж за кілька годин, не залишаючи по собі шкідливих слідів. Розробку презентували науковці з Центру передової науки про матерію RIKEN та Токійського університету, повідомляє Reuters.

У лабораторії в місті Вако, поблизу Токіо, вчені продемонстрували, як шматок нового матеріалу повністю зникає в контейнері з солоною водою після приблизно однієї години перемішування.

Керівник дослідження Такудзо Аіда наголосив, що цей матеріал має міцність, подібну до традиційного пластику на нафтовій основі, проте повністю розпадається на нетоксичні початкові елементи, які переробляються природними бактеріями, не утворюючи мікропластику.

Матеріал не залишає мікропластикових частинок, не є токсичним, не горить і не виділяє CO₂, підкреслив Аіда.

Хоча конкретних планів щодо масового виробництва поки не оголошено, розробкою вже зацікавились представники пакувальної індустрії.

Вчені також відзначають, що у ґрунті такий пластик розкладається повільніше — приблизно за 200 годин, однак це все одно значно швидше, ніж у випадку зі звичайними полімерними матеріалами.

Ця розробка може стати проривом у боротьбі з пластиковим забрудненням океанів і ґрунтів, зокрема в контексті пошуку екологічно безпечних альтернатив одноразовій упаковці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Японія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Затримання на дорозі, проходження ВЛК під загрозою побиття та фіктивний медогляд – суд визнав незаконними дії ТЦК

Мобілізація та направлення до військової частини визнані судом повністю незаконними, хоча позивач вже давно у лавах ЗСУ.

Визнання судом протиправності мобілізації пропонується внести до переліку підстав для звільнення зі служби

Однією з підстав для звільнення з військової служби пропонується визначити набрання законної сили рішенням суду, яким призов визнано протиправним.

Новим керівником секретаріату Вищої ради правосуддя може стати Ольга Булка

Ольга Булка вже очолювала секретаріат Вищої ради юстиції у 2011-2015 роках.

До 2028 року штат апаратів судів може бути повністю заповнений та забезпечений грошима – Вища рада правосуддя

Але потрібно, щоб інші гілки влади нарешті врахували пропозиції Ради правосуддя стосовно належного фінансування апаратів судів.

Рада суддів запропонувала Пленуму ВС звернутися до КСУ щодо визнання неконституційним «заморожування» мінімуму для розрахунку суддівської винагороди

Вже четвертий рік для розрахунку суддівської винагороди застосовується «заморожений» прожитковий мінімум у 2102 грн, в той час, як для розрахунку окладів НАБУ, САП, НАЗК застосовується «звичайний» мінімум в 3028 грн.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Фомін
    Сергій Фомін
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді