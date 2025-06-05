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Без следа и токсинов – в Японии создали пластик, который растворяется в морской воде

18:30, 5 июня 2025
Японские ученые создали пластик, который самоуничтожается в воде.
Без следа и токсинов – в Японии создали пластик, который растворяется в морской воде
Фото: Reuters
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Исследователи из Японии представили инновационный тип пластика, который разлагается в морской воде менее чем за несколько часов, не оставляя после себя вредных следов. Разработку представили ученые из Центра передовой науки о материи RIKEN и Токийского университета, сообщает Reuters.

В лаборатории в городе Вако, близ Токио, ученые продемонстрировали, как кусок нового материала полностью исчезает в контейнере с соленой водой после примерно одного часа перемешивания.

Руководитель исследования Такудзо Аида отметил, что этот материал имеет прочность, подобную традиционному пластику на нефтяной основе, однако полностью распадается на нетоксичные исходные элементы, которые перерабатываются природными бактериями, не образуя микропластика.

Материал не оставляет микропластиковых частиц, не является токсичным, не горит и не выделяет CO₂, подчеркнул Аида.

Хотя конкретных планов по массовому производству пока не объявлено, разработкой уже заинтересовались представители упаковочной индустрии.

Ученые также отмечают, что в почве такой пластик разлагается медленнее - примерно за 200 часов, однако это все равно значительно быстрее, чем в случае с обычными полимерными материалами.

Эта разработка может стать прорывом в борьбе с пластиковым загрязнением океанов и почв, в частности в контексте поиска экологически безопасных альтернатив одноразовой упаковке.

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Япония

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