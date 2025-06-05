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«Пряники» закончились – Грэм подтвердил, что Сенат готовит жесткие санкции против России

09:23, 5 июня 2025
Грэм намекнул на изменение подхода к России.
«Пряники» закончились – Грэм подтвердил, что Сенат готовит жесткие санкции против России
Фото: ТСН
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Сенатор Линдси Грэм заявил, что Сенат США вскоре может принять закон о введении строгих санкций против России. Об этом он написал, комментируя текущую политику Кремля.

«Для меня очевидно, что учитывая поведение Путина и его отказ быть благоразумным, Сенат вскоре предоставит президенту Трампу больше инструментов в его арсенал, и это будут не только пряники», - отметил Грэм в своей заметке.

Сенатор подчеркнул, что считает Дональда Трампа «единственным человеком, - который может закончить войну между Россией и Украиной честно и справедливо». В то же время он высказал мнение о необходимости изменения подхода к России. «Я ценю тот факт, что президент Трамп прошел дополнительную милю, взаимодействуя с Путиным в позитивном ключе, пытаясь заставить его сесть за стол переговоров. Я всегда поддерживал такой подход, но для достижения мира нужны партнеры, которые желают этого», - добавил Грэм.

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США россия санкции путин Дональд Трамп

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