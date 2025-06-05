Украина и США наметили дату запуска Фонда полезных ископаемых

Украина и США планируют запустить Фонд полезных ископаемых до конца года.

Фото: 5.ua

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Украина и Соединенные Штаты работают над запуском Фонда полезных ископаемых, первое заседание которого планируют провести уже в июле. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр и министр экономики Украины Юлия Свириденко после встреч с представителями американского правительства и инвесторами, пишет Reuters.

Свириденко провела переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом и представителями Корпорации по финансированию развития США (DFC), которая станет ключевым партнером нового фонда.

«Мы обсудили очень конкретные шаги, как сделать этот фонд работоспособным в течение этого года», - цитирует Свириденко агентство Reuters.

По ее словам, уже в июле должно состояться первое заседание совета директоров, на котором планируют определить размер начального капитала. Также стороны работают над инвестиционной стратегией фонда на ближайшие годы.

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