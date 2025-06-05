Україна та США намітили дату запуску Фонду корисних копалин

Україна та США планують запустити Фонд корисних копалин до кінця року.

Фото: 5.ua

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Україна та Сполучені Штати працюють над запуском Фонду корисних копалин, перше засідання якого планують провести вже в липні. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр та міністр економіки України Юлія Свириденко після зустрічей із представниками американського уряду та інвесторами, пише Reuters.

Свириденко провела переговори з міністром фінансів США Скоттом Бессентом та представниками Корпорації з фінансування розвитку США (DFC), яка стане ключовим партнером нового фонду.

«Ми обговорили дуже конкретні кроки, як зробити цей фонд працездатним протягом цього року», – цитує Свириденко агенція Reuters.

За її словами, вже в липні має відбутися перше засідання ради директорів, на якому планують визначити розмір початкового капіталу. Також сторони працюють над інвестиційною стратегією фонду на найближчі роки.

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