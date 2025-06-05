Практика судів
  1. В Україні

Україна та США намітили дату запуску Фонду корисних копалин

08:47, 5 червня 2025
Україна та США планують запустити Фонд корисних копалин до кінця року.
Україна та США намітили дату запуску Фонду корисних копалин
Фото: 5.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна та Сполучені Штати працюють над запуском Фонду корисних копалин, перше засідання якого планують провести вже в липні. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр та міністр економіки України Юлія Свириденко після зустрічей із представниками американського уряду та інвесторами, пише Reuters.

Свириденко провела переговори з міністром фінансів США Скоттом Бессентом та представниками Корпорації з фінансування розвитку США (DFC), яка стане ключовим партнером нового фонду.

«Ми обговорили дуже конкретні кроки, як зробити цей фонд працездатним протягом цього року», – цитує Свириденко агенція Reuters.

За її словами, вже в липні має відбутися перше засідання ради директорів, на якому планують визначити розмір початкового капіталу. Також сторони працюють над інвестиційною стратегією фонду на найближчі роки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Затримання на дорозі, проходження ВЛК під загрозою побиття та фіктивний медогляд – суд визнав незаконними дії ТЦК

Мобілізація та направлення до військової частини визнані судом повністю незаконними, хоча позивач вже давно у лавах ЗСУ.

Визнання судом протиправності мобілізації пропонується внести до переліку підстав для звільнення зі служби

Однією з підстав для звільнення з військової служби пропонується визначити набрання законної сили рішенням суду, яким призов визнано протиправним.

Новим керівником секретаріату Вищої ради правосуддя може стати Ольга Булка

Ольга Булка вже очолювала секретаріат Вищої ради юстиції у 2011-2015 роках.

До 2028 року штат апаратів судів може бути повністю заповнений та забезпечений грошима – Вища рада правосуддя

Але потрібно, щоб інші гілки влади нарешті врахували пропозиції Ради правосуддя стосовно належного фінансування апаратів судів.

Рада суддів запропонувала Пленуму ВС звернутися до КСУ щодо визнання неконституційним «заморожування» мінімуму для розрахунку суддівської винагороди

Вже четвертий рік для розрахунку суддівської винагороди застосовується «заморожений» прожитковий мінімум у 2102 грн, в той час, як для розрахунку окладів НАБУ, САП, НАЗК застосовується «звичайний» мінімум в 3028 грн.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Фомін
    Сергій Фомін
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді