На Чернігівщині зупинили нетверезого водія з майже 19-кратним перевищенням норми

Приладу Drager показав, що вміст алкоголю в організмі чоловіка сягав 3,77 проміле.

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1 липня близько 19:00 під час патрулювання території району інспектори Ніжинського районного управління поліції зупинили транспортний засіб, водій якого порушував правила дорожнього руху та створював небезпеку для інших учасників руху.

Як повідомили у пресслужбі Національної поліції України в Чернігівській області, за кермом перебував 35-річний місцевий мешканець. Під час спілкування з водієм поліцейські виявили у нього зовнішні ознаки алкогольного сп’яніння.

На місці події у встановленому законом порядку поліцейські провели перевірку за допомогою приладу Drager. Результат показав 3,77 проміле алкоголю в організмі водія, що майже у 19 разів перевищує допустиму норму (0,2 проміле).

Щодо водія правоохоронці склали адміністративні матеріали за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння).

Матеріали справи скеровано до суду.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Тисменицький районний суд Івано-Франківської області нагадав про відповідальність за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, а також під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Такі дії становлять серйозну загрозу для безпеки дорожнього руху та можуть призвести до тяжких наслідків.

За вчинення таких правопорушень передбачені різні види стягнення, в тому числі штраф, позбавлення права керування транспортними засобами, оплатне вилучення транспортного засобу.