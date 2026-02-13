Нетверезе керування: що загрожує водіям і чому не варто ігнорувати рішення суду

Що потрібно знати водіям про відповідальність за керування у стані сп’яніння.

Тисменицький районний суд Івано-Франківської області нагадав про відповідальність за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, а також під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Такі дії становлять серйозну загрозу для безпеки дорожнього руху та можуть призвести до тяжких наслідків.

Яка відповідальність передбачена законом

Відповідальність за такі правопорушення встановлена статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачено відповідальність, зокрема, за:

керування транспортними засобами у стані сп’яніння;

передачу керування особі, яка перебуває у стані сп’яніння;

відмову від проходження огляду на стан сп’яніння.

За вчинення таких правопорушень передбачені різні види стягнення, в тому числі штраф, позбавлення права керування транспортними засобами, оплатне вилучення транспортного засобу.

Після розгляду справи судом та ухвалення відповідного рішення особа зобов’язана його виконати у встановленому законом порядку. Суд звертає увагу, що ігнорування постанов суду, зокрема щодо сплати штрафу або позбавлення керування транспортними засобами, є неприпустимими та може мати більш серйозні правові наслідки.

Так, згідно зі статтею 382 Кримінального кодексу України, умисне невиконання судового рішення або перешкоджання його виконанню є кримінальним правопорушенням.

Резонансна справа: відмова від огляду після ДТП

9 жовтня 2024 року у селі Майдан водій порушив правила дорожнього руху та допустив зіткнення із зустрічним автомобілем. Крім того, працівниками поліції було виявлено наявність у водія ознак алкогольного сп’яніння, однак від проходження огляду на стан сп’яніння як на місці вчинення ДТП, так і в медичному закладі він відмовився, чим порушив вимоги Правил дорожнього руху.

7 січня 2025 року суддя Тисменицького районного суду Івано-Франківської області притягнув особу до відповідальності у виді штрафу в розмірі 1000 нмдг, що становить 17000 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.

Ухвалою Івано-Франківським апеляційним судом від 10 квітня 2025 року вказана постанова залишена без змін.

