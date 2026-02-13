  1. В Україні

Нетверезе керування: що загрожує водіям і чому не варто ігнорувати рішення суду

12:59, 13 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Що потрібно знати водіям про відповідальність за керування у стані сп’яніння.
Нетверезе керування: що загрожує водіям і чому не варто ігнорувати рішення суду
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Тисменицький районний суд Івано-Франківської області нагадав про відповідальність за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, а також під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Такі дії становлять серйозну загрозу для безпеки дорожнього руху та можуть призвести до тяжких наслідків.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Яка відповідальність передбачена законом

Відповідальність за такі правопорушення встановлена статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачено відповідальність, зокрема, за:

  • керування транспортними засобами у стані сп’яніння;
  • передачу керування особі, яка перебуває у стані сп’яніння;
  • відмову від проходження огляду на стан сп’яніння.

За вчинення таких правопорушень передбачені різні види стягнення, в тому числі штраф, позбавлення права керування транспортними засобами, оплатне вилучення транспортного засобу.

Після розгляду справи судом та ухвалення відповідного рішення особа зобов’язана його виконати у встановленому законом порядку. Суд звертає увагу, що ігнорування постанов суду, зокрема щодо сплати штрафу або позбавлення керування транспортними засобами, є неприпустимими та може мати більш серйозні правові наслідки.

Так, згідно зі статтею 382 Кримінального кодексу України, умисне невиконання судового рішення або перешкоджання його виконанню є кримінальним правопорушенням.

Резонансна справа: відмова від огляду після ДТП

9 жовтня 2024 року у селі Майдан водій порушив правила дорожнього руху та допустив зіткнення із зустрічним автомобілем. Крім того, працівниками поліції було виявлено наявність у водія ознак алкогольного сп’яніння, однак від проходження огляду на стан сп’яніння як на місці вчинення ДТП, так і в медичному закладі він відмовився, чим порушив вимоги Правил дорожнього руху.

7 січня 2025 року суддя Тисменицького районного суду Івано-Франківської області притягнув особу до відповідальності у виді штрафу в розмірі 1000 нмдг, що становить 17000 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.

Ухвалою Івано-Франківським апеляційним судом від 10 квітня 2025 року вказана постанова залишена без змін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Під грифом «таємно»: у Раді хочуть розширити перелік фінансової інформації, що належить до держтаємниці

Законопроєкт має впорядкувати термінологію та забезпечити відповідність законодавства сучасним стандартам Національного банку України.

Робоча група назвала посадові оклади працівників судів та знайшла проблему із судовим збором

Судді обговорили оклади працівників судів та мільйонні повернення судового збору.

Громадянам та бізнесу дозволять ввозити генератори без мита та ПДВ: що пропонують у Раді

Законопроєкт передбачає розширення переліку генераторів, які на період дії воєнного стану, але не довше ніж до 1 січня 2029 року, будуть звільнені від ввізного мита.

Мерів і голів облрад прямо пропишуть в Кримінальному кодексі для відповідальності за хабарі

Кабмін запропонував уточнити перелік посадових осіб органів місцевого самоврядування, які можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за хабарництво.

Затримка виплат при переведенні не дає права на стягнення середнього заробітку: позиція Верховного Суду

Верховний Суд розмежував поняття звільнення і виключення зі списку військової частину.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]