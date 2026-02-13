  1. В Украине

Нетрезвое управление: что грозит водителям и почему не стоит игнорировать решение суда

12:59, 13 февраля 2026
Что нужно знать водителям об ответственности за управление в состоянии опьянения.
Тысменицкий районный суд Ивано-Франковской области напомнил об ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, а также под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции. Такие действия представляют серьезную угрозу безопасности дорожного движения и могут привести к тяжким последствиям.

Какая ответственность предусмотрена законом

Ответственность за такие правонарушения установлена статьей 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях, предусмотрена ответственность, в частности, за:

  • управление транспортными средствами в состоянии опьянения;
  • передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения;
  • отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

За совершение таких правонарушений предусмотрены различные виды взыскания, в том числе штраф, лишение права управления транспортными средствами, оплатное изъятие транспортного средства.

После рассмотрения дела судом и принятия соответствующего решения лицо обязано его выполнить в установленном законом порядке. Суд обращает внимание, что игнорирование постановлений суда, в частности относительно уплаты штрафа или лишения права управления транспортными средствами, является недопустимым и может иметь более серьезные правовые последствия.

Так, согласно статье 382 Уголовного кодекса Украины, умышленное неисполнение судебного решения или воспрепятствование его исполнению является уголовным правонарушением.

Резонансное дело: отказ от освидетельствования после ДТП

9 октября 2024 года в селе Майдан водитель нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение со встречным автомобилем. Кроме того, сотрудниками полиции было выявлено наличие у водителя признаков алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования на состояние опьянения как на месте совершения ДТП, так и в медицинском учреждении он отказался, чем нарушил требования Правил дорожного движения.

7 января 2025 года судья Тысменицкого районного суда Ивано-Франковской области привлек лицо к ответственности в виде штрафа в размере 1000 нмдг, что составляет 17000 гривен, с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год.

Определением Ивано-Франковского апелляционного суда от 10 апреля 2025 года указанное постановление оставлено без изменений.

суд автомобиль

