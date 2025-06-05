5 июня – какой сегодня праздник и главные события

Сегодня, 5 июня, в мире отмечают сразу несколько важных международных дат:
- Всемирный день окружающей среды, призванный напомнить об ответственности человечества за сохранение природы;
- Международный день борьбы с незаконным, неподотчетным и нерегулируемым рыбным промыслом;
- Всемирный день борьбы с видовой дискриминацией;
- День консультанта по управлению.
Национальный праздник сегодня также отмечает Королевство Дания - День Конституции, в память о принятии первой конституции в 1849 году, которая закрепила переход страны к конституционной монархии.
Православная церковь чтит священномученика Доротея, епископа Тирского, погибшего за веру в IV веке.
Знаменательные события этого дня:
- 1849 - Дания официально стала конституционной монархией.
- 1894 - во Львове открылась крупнейшая в истории Галичины Всеобщая краевая выставка.
- 1910 - в Киеве профессор Александр Кудашев совершил первый полет на собственноручно сконструированном самолете; через 11 дней к нему присоединился Игорь Сикорский.
- 1919 - начало Чертковского офензивы Украинской Галицкой Армии против польских войск.
- 1945 - союзники подписали в Берлине Декларацию о поражении Германии и принятия верховной власти.
- 1990 - на Всеукраинском православном соборе было провозглашено восстановление Украинской автокефальной православной церкви, патриархом избрали Мстислава Скрипника.
- 2014 - во время войны на востоке Украины украинские силы освободили Красный Лиман (ныне - Лиман) от оккупации.
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