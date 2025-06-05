5 июня – какой сегодня праздник и главные события

5 июня отмечают Всемирный день борьбы с видовой дискриминацией.

Фото: objectiv.tv

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Сегодня, 5 июня, в мире отмечают сразу несколько важных международных дат:

- Всемирный день окружающей среды, призванный напомнить об ответственности человечества за сохранение природы;

- Международный день борьбы с незаконным, неподотчетным и нерегулируемым рыбным промыслом;

- Всемирный день борьбы с видовой дискриминацией;

- День консультанта по управлению.

Национальный праздник сегодня также отмечает Королевство Дания - День Конституции, в память о принятии первой конституции в 1849 году, которая закрепила переход страны к конституционной монархии.

Православная церковь чтит священномученика Доротея, епископа Тирского, погибшего за веру в IV веке.

Знаменательные события этого дня:

- 1849 - Дания официально стала конституционной монархией.

- 1894 - во Львове открылась крупнейшая в истории Галичины Всеобщая краевая выставка.

- 1910 - в Киеве профессор Александр Кудашев совершил первый полет на собственноручно сконструированном самолете; через 11 дней к нему присоединился Игорь Сикорский.

- 1919 - начало Чертковского офензивы Украинской Галицкой Армии против польских войск.

- 1945 - союзники подписали в Берлине Декларацию о поражении Германии и принятия верховной власти.

- 1990 - на Всеукраинском православном соборе было провозглашено восстановление Украинской автокефальной православной церкви, патриархом избрали Мстислава Скрипника.

- 2014 - во время войны на востоке Украины украинские силы освободили Красный Лиман (ныне - Лиман) от оккупации.

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