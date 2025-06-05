5 червня – яке сьогодні свято та головні події

09:05, 5 червня 2025
5 червня відзначають Всесвітній день боротьби з видовою дискримінацією.
Фото: objectiv.tv
Сьогодні, 5 червня, у світі відзначають одразу кілька важливих міжнародних дат:
- Всесвітній день довкілля, покликаний нагадати про відповідальність людства за збереження природи;
- Міжнародний день боротьби з незаконним, непідзвітним і нерегульованим рибним промислом;
- Всесвітній день боротьби з видовою дискримінацією;
- День консультанта з управління.
Національне свято сьогодні також відзначає Королівство Данія — День Конституції, на згадку про прийняття першої конституції у 1849 році, яка закріпила перехід країни до конституційної монархії.
Православна церква вшановує священномученика Доротея, єпископа Тирського, який загинув за віру у IV столітті.
Визначні події цього дня:
- 1849 — Данія офіційно стала конституційною монархією.
- 1894 — у Львові відкрилася найбільша в історії Галичини Загальна крайова виставка.
- 1910 — у Києві професор Олександр Кудашев здійснив перший політ на власноруч сконструйованому літаку; через 11 днів до нього приєднався Ігор Сікорський.
- 1919 — початок Чортківської офензиви Української Галицької Армії проти польських військ.
- 1945 — союзники підписали в Берліні Декларацію про поразку Німеччини та прийняття верховної влади.
- 1990 — на Всеукраїнському православному соборі було проголошено відновлення Української автокефальної православної церкви, патріархом обрали Мстислава Скрипника.
- 2014 — під час війни на сході України українські сили звільнили Красний Лиман (нині — Лиман) від окупації.
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