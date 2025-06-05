5 червня – яке сьогодні свято та головні події

5 червня відзначають Всесвітній день боротьби з видовою дискримінацією.

Фото: objectiv.tv

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Сьогодні, 5 червня, у світі відзначають одразу кілька важливих міжнародних дат:

Всесвітній день довкілля, покликаний нагадати про відповідальність людства за збереження природи;

Міжнародний день боротьби з незаконним, непідзвітним і нерегульованим рибним промислом;

Всесвітній день боротьби з видовою дискримінацією;

День консультанта з управління.

Національне свято сьогодні також відзначає Королівство Данія — День Конституції, на згадку про прийняття першої конституції у 1849 році, яка закріпила перехід країни до конституційної монархії.

Православна церква вшановує священномученика Доротея, єпископа Тирського, який загинув за віру у IV столітті.

Визначні події цього дня:

1849 — Данія офіційно стала конституційною монархією.

1894 — у Львові відкрилася найбільша в історії Галичини Загальна крайова виставка.

1910 — у Києві професор Олександр Кудашев здійснив перший політ на власноруч сконструйованому літаку; через 11 днів до нього приєднався Ігор Сікорський.

1919 — початок Чортківської офензиви Української Галицької Армії проти польських військ.

1945 — союзники підписали в Берліні Декларацію про поразку Німеччини та прийняття верховної влади.

1990 — на Всеукраїнському православному соборі було проголошено відновлення Української автокефальної православної церкви, патріархом обрали Мстислава Скрипника.

2014 — під час війни на сході України українські сили звільнили Красний Лиман (нині — Лиман) від окупації.

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