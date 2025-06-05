Практика судів
  1. У світі

Facebook і Instagram могли шпигувати за користувачами без згоди – Google розпочала розслідування

09:41, 5 червня 2025
Meta звинуватили у шпигунстві через Android-додатки.
Facebook і Instagram могли шпигувати за користувачами без згоди – Google розпочала розслідування
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія Meta опинилася під прицілом критики через ймовірне таємне відстеження активності користувачів Android-пристроїв. Як повідомляє Sky News, додатки Facebook, Instagram нібито збирали дані з веббраузерів без згоди користувачів.

За словами науковців з Університету Радбауда в Нідерландах та IMDEA Networks, компанії використовували спеціальні скрипти, які працювали у фоновому режимі Android-пристроїв. Ці скрипти дозволяли передавати дані з браузерів назад до додатків навіть під час перегляду в режимі інкогніто.

«Вони поєднують ці два світи, які ми вважаємо окремими: перегляд веб-сторінок та використання мобільних додатків... Це дуже шокує», — прокоментував доцент Гюнеш Акар з Університету Радбауда.

Google, яка володіє операційною системою Android, вже підтвердила факт виявлення подібної активності та заявила, що такі дії суперечать політиці конфіденційності платформи.

Meta у відповідь зазначила, що вивчає ситуацію та веде перемовини з Google, аби з’ясувати всі деталі. Компанія також повідомила, що призупинила використання згаданої функції на час внутрішнього розслідування.

Yandex у свою чергу відкинула звинувачення у зловживаннях, заявивши, що не порушує стандартів захисту даних, а збір інформації був спрямований виключно на покращення персоналізації сервісів.

Розслідування триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Facebook Google Instagram Meta

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Затримання на дорозі, проходження ВЛК під загрозою побиття та фіктивний медогляд – суд визнав незаконними дії ТЦК

Мобілізація та направлення до військової частини визнані судом повністю незаконними, хоча позивач вже давно у лавах ЗСУ.

Визнання судом протиправності мобілізації пропонується внести до переліку підстав для звільнення зі служби

Однією з підстав для звільнення з військової служби пропонується визначити набрання законної сили рішенням суду, яким призов визнано протиправним.

Новим керівником секретаріату Вищої ради правосуддя може стати Ольга Булка

Ольга Булка вже очолювала секретаріат Вищої ради юстиції у 2011-2015 роках.

До 2028 року штат апаратів судів може бути повністю заповнений та забезпечений грошима – Вища рада правосуддя

Але потрібно, щоб інші гілки влади нарешті врахували пропозиції Ради правосуддя стосовно належного фінансування апаратів судів.

Рада суддів запропонувала Пленуму ВС звернутися до КСУ щодо визнання неконституційним «заморожування» мінімуму для розрахунку суддівської винагороди

Вже четвертий рік для розрахунку суддівської винагороди застосовується «заморожений» прожитковий мінімум у 2102 грн, в той час, як для розрахунку окладів НАБУ, САП, НАЗК застосовується «звичайний» мінімум в 3028 грн.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Фомін
    Сергій Фомін
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді