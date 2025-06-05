Facebook і Instagram могли шпигувати за користувачами без згоди – Google розпочала розслідування

Meta звинуватили у шпигунстві через Android-додатки.

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Компанія Meta опинилася під прицілом критики через ймовірне таємне відстеження активності користувачів Android-пристроїв. Як повідомляє Sky News, додатки Facebook, Instagram нібито збирали дані з веббраузерів без згоди користувачів.

За словами науковців з Університету Радбауда в Нідерландах та IMDEA Networks, компанії використовували спеціальні скрипти, які працювали у фоновому режимі Android-пристроїв. Ці скрипти дозволяли передавати дані з браузерів назад до додатків навіть під час перегляду в режимі інкогніто.

«Вони поєднують ці два світи, які ми вважаємо окремими: перегляд веб-сторінок та використання мобільних додатків... Це дуже шокує», — прокоментував доцент Гюнеш Акар з Університету Радбауда.

Google, яка володіє операційною системою Android, вже підтвердила факт виявлення подібної активності та заявила, що такі дії суперечать політиці конфіденційності платформи.

Meta у відповідь зазначила, що вивчає ситуацію та веде перемовини з Google, аби з’ясувати всі деталі. Компанія також повідомила, що призупинила використання згаданої функції на час внутрішнього розслідування.

Yandex у свою чергу відкинула звинувачення у зловживаннях, заявивши, що не порушує стандартів захисту даних, а збір інформації був спрямований виключно на покращення персоналізації сервісів.

Розслідування триває.

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