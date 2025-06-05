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Facebook и Instagram могли шпионить за пользователями без согласия – Google начала расследование

09:41, 5 июня 2025
Meta и Yandex обвинили в шпионаже через Android-приложения.
Facebook и Instagram могли шпионить за пользователями без согласия – Google начала расследование
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Компании Meta и Yandex оказались под прицелом критики из-за вероятного тайного отслеживания активности пользователей Android-устройств. Как сообщает Sky News, приложения Facebook, Instagram и сервисы Yandex якобы собирали данные с веб-браузеров без согласия пользователей.

По словам ученых из Университета Радбауда в Нидерландах и IMDEA Networks, компании использовали специальные скрипты, которые работали в фоновом режиме Android-устройств. Эти скрипты позволяли передавать данные из браузеров обратно в приложения даже во время просмотра в режиме инкогнито.

"Они объединяют эти два мира, которые мы считаем отдельными: просмотр веб-страниц и использование мобильных приложений... Это очень шокирует", - прокомментировал доцент Гюнеш Акар из Университета Радбауда.

Google, которая владеет операционной системой Android, уже подтвердила факт обнаружения подобной активности и заявила, что такие действия противоречат политике конфиденциальности платформы.

Meta в ответ отметила, что изучает ситуацию и ведет переговоры с Google, чтобы выяснить все детали. Компания также сообщила, что приостановила использование упомянутой функции на время внутреннего расследования.

Yandex в свою очередь отвергла обвинения в злоупотреблениях, заявив, что не нарушает стандартов защиты данных, а сбор информации был направлен исключительно на улучшение персонализации сервисов.

Расследование продолжается.

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