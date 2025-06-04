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Трамп удалил пост о заявлении Путина об ответе на удары Украины — и опять его опубликовал

21:16, 4 июня 2025
В сообщении Трамп передал слова Путина об ответе на операцию СБУ «Паутина», однако сначала удалил сообщение, а впоследствии без изменений вернул его в свою соцсеть.
Трамп удалил пост о заявлении Путина об ответе на удары Украины — и опять его опубликовал
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Как сообщалось, президент США Дональд Трамп 4 июня провёл разговор с Путиным, во время которой, по словам Трампа, Путин «очень решительно» заявил, что «он будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы».

Через некоторое время Трамп удалил из своей социальной сети Truth Social пост о разговоре с Путиным. Однако позже снова опубликовал его.

Никаких отличий по сравнению с первой версией нет.

После этого он репостнул 5 различных статей. Одна из них, ссылаясь на The Washington Post, утверждает, что двухпартийный законопроект Сената может дать Трампу рычаги влияния для прекращения войны в Украине.

Ранее Служба безопасности Украины обнародовала часть самых ярких видеозаписей поражения самолетов стратегической авиации РФ в ходе спецоперации «Паутина». Всего было поражено 41 российский самолет.

Посольство США в Украине призывает своих граждан проявлять осторожность в связи с угрозой «значительных воздушных атак РФ» по Украине.

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путин Дональд Трамп

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