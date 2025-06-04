Путин «будет вынужден» ответить на удары Украины по аэродромам, — Трамп

Трамп заявил, что обсудил с Путиным атаки на российские аэродромы и он сказал ему, что «будет вынужден ответить».

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Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Путиным. Он длился примерно 1 час и 15 минут.

По словам Трампа, во время разговора они обсуждали операцию Украины по поражению российских самолетов, «а также различные другие атаки, происходящие с обеих сторон».

Как отметил американский президент, Путин «решительно» заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы.

Трамп добавил, что это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру.

«Я только что завершил телефонный разговор с Путиным. Звонок длился примерно час и 15 минут. Мы обсудили атаку Украины на российские самолеты, находившиеся на стоянке, а также различные другие атаки, происходящие с обеих сторон. Это был хороший разговор, но не такой, который приведет к немедленному миру. Президент Путин заявил — и очень решительно — что он будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы.

Мы также обсудили Иран и тот факт, что время для принятия решения по ядерному оружию стремительно уходит — это решение должно быть принято срочно! Я сказал президенту Путину, что Иран не может обладать ядерным оружием, и, как я понял, мы в этом были согласны. Президент Путин предложил принять участие в переговорах с Ираном и выразил мнение, что он мог бы помочь в скорейшем разрешении этого вопроса.

На мой взгляд, Иран затягивает с принятием решения по этому чрезвычайно важному вопросу, и мы должны получить четкий ответ в самые короткие сроки», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Ранее Служба безопасности Украины обнародовала часть самых ярких видеозаписей поражения самолетов стратегической авиации РФ в ходе спецоперации «Паутина». Всего было поражено 41 российский самолет.

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Дональд Трамп удалил свой пост о разговоре с Путиным. Однако позже он вернул сообщение обратно.

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