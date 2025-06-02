Практика судів
  1. В Україні

СБУ уразила 41 літак Росії, – Василь Малюк розповів деталі спецоперації «Павутина» в тилу ворога

12:46, 2 червня 2025
Голова СБУ Василь Малюк розкрив деталі масштабної спецоперації «Павутина», в ході якої українські дрони одночасно вразили чотири військові аеродроми в тилу Росії.
СБУ уразила 41 літак Росії, – Василь Малюк розповів деталі спецоперації «Павутина» в тилу ворога
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Служба безпеки України провела безпрецедентну та унікальну спецоперацію з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у тилу РФ, де дислокується ворожа авіація. Голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк підтвердив, що внаслідок ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких – А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

«Знищення ворожих бомбардувальників – це завдання, яке перед нами поставив Президент України, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський. Він особисто контролював хід спецоперації, яку готували співробітники Служби безпеки», – зазначили у СБУ.

Очолював робочу команду, яка готувала спецоперацію «Павутина» понад півтора року, – Василь Малюк.

У результаті дрони СБУ відпрацювали цілі відразу на 4-х військових аеродромах РФ – «Бєлая», «Дягілєво», «Олєнья» та «Іваново». І завдяки задуму одномоментно вдалося уразити найбільшу кількість ворожої авіації.

«Загалом йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ», – розповів Василь Малюк.

Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад 7 млрд доларів США.

Окрім того, за словами Василя Малюка, спецоперація «Павутина» відбувалася одночасно у трьох часових поясах і була надскладною з логістичної точки зору.

Так, спочатку СБУ переправила до Росії fpv-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. Вже на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі – російські бомбардувальники.

«Згідно із законами та звичаями війни ми відпрацювали абсолютно законні цілі – військові аеродроми та авіацію, яка бомбардує наші мирні міста. Тож з нашого боку відбувається реальна демілітаризація РФ, адже ми знищуємо саме військові цілі. І наші удари триватимуть рівно стільки, скільки РФ тероризуватиме українців ракетами і шахедами», – попередив Василь Малюк.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

СБУ війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Для кандидатів у судді прибрали вимогу у 75% вірних відповідей на тестах щодо знання історії української державності

Раніше кандидат у судді мав набрати не менше 75% правильних відповідей на тесті щодо знання історії української державності, після змін цей бал встановить сама ВККС.

Строк відрядження суддів в інші суди не будуть обмежувати двома роками – підписаний закон

Володимир Зеленський підписав закон про скасування обмеження строку відрядження для суддів.

Відповідальність судді за ухвалене ним судове рішення

ВРП варто змінити підходи до розгляду дисциплінарних скарг на суддів за ухвалені ними рішення, по-перше, уніфікувавши свою дисциплінарну практику, по-друге, переставши «бачити» мало не у кожній дисциплінарній скарзі лише «незгоду із судовим рішенням» – д. ю. н., професор Микола Мельник

Кандидати до ВАКС, які провалили іспит, зможуть взяти участь у новому конкурсі цього ж року — Зеленський підписав закон

Володимир Зеленський підписав закон, за яким кандидати до ВАКС, які не змогли скласти іспит, зможуть знов подати документи на конкурс до Антикорупційного суду без перерви на рік.

Затримання на дорозі, проходження ВЛК під загрозою побиття та фіктивний медогляд – суд визнав незаконними дії ТЦК

Мобілізація та направлення до військової частини визнані судом повністю незаконними, хоча позивач вже давно у лавах ЗСУ.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Марчак
    Віталій Марчак
    голова Чернівецького апеляційного суду
  • Ігор Залімський
    Ігор Залімський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду